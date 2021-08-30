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Головні новини неділі і ночі: Кабул, зустріч Зеленського та Байдена

Понеділок, 30 серпня 2021, 08:00
Головні новини неділі і ночі: Кабул, зустріч Зеленського та Байдена

США завдали авіаудару по автомобілю зі смертниками з ІДІЛ, зустріч Байдена та Зеленського перенесли  - актуальні новини 29 серпня.

Про Афганістан

29 серпня в Кабулі знову прогримів сильний вибух.

США завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли завдати удару по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.

Дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника.

Про Байдена та Зеленського

Зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня.

Про інші важливі новини

98 країн, включно з Україною, заявили про запевнення руху "Талібан", що іноземці та афганці, які мають дозволи відповідних держав, зможуть вільно виїжджати з Афганістану.

США накрив ураган "Іда", що став одним з найсильніших штормів будь-коли в Штатах.

В провінції Лахдж на півдні Ємену загинули щонайменше 30 військовослужбовців в результаті атаки на ключову військову базу - авіабазу Аль-Анад - з допомогою ракет та безпілотників з вибухівкою.

В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що в національну команду не будуть викликатися гравці з російських клубів.

У п'ятий день змагань на Паралімпіаді Україна здобула дев'ять нагород, дві з яких – золоті.

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату-добровольцю Святославу Горбенку, що був вбитий російськими загарбниками під час оборони ДАП.

На розі столичної Петрівської алеї та вулиці Грушевського з'явився Меморіал загиблим киянам-учасникам АТО/ООС.

У неділю після 7 років хвороби, спричиненої пораненням на Донбасі, помер Герой України, офіцер 8-го полку спеціального призначення підполковник Олександр Петраківський.

Українська правда

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