Головні новини неділі і ночі: Кабул, зустріч Зеленського та Байдена

США завдали авіаудару по автомобілю зі смертниками з ІДІЛ, зустріч Байдена та Зеленського перенесли - актуальні новини 29 серпня.

Про Афганістан

29 серпня в Кабулі знову прогримів сильний вибух.

США завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли завдати удару по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.

Дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей, були вбиті в результаті удару американського безпілотника.

Про Байдена та Зеленського

Зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня.

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