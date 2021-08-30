Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: Кабул, встреча Зеленского и Байдена

Понедельник, 30 августа 2021, 08:00

США нанесли авиаудар по автомобилю со смертниками из ИГИЛ, встречу Байдена и Зеленского перенесли - актуальные новости 29 августа.

Об Афганистане

29 августа в Кабуле снова прогремел сильный взрыв.

США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.

Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника.

О Байдене и Зеленском

Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа.

О других важных новостях

98 стран, включая Украину, заявили о заверении движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, которые имеют разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

США накрыл ураган "Ида", ставший одним из самых сильных штормов когда-либо в Штатах.

В провинции Лахдж на юге Йемена погибли не менее 30 военнослужащих в результате атаки на ключевую военную базу - авиабазу Аль-Анад - с помощью ракет и беспилотников со взрывчаткой.

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в национальную команду не будут вызываться игроки из российских клубов.

В пятый день соревнований на Паралимпиаде Украина получила девять наград, две из которых - золотые.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату-добровольцу Святославу Горбенко, который был убит российскими захватчиками при обороне ДАП.

На углу столичной Петровской аллеи и улицы Грушевского появился Мемориал погибшим киевлянам-участникам АТО / ООС.

В воскресенье после 7 лет болезни, вызванной ранением в Донбассе, умер Герой Украины, офицер 8-го полка специального назначения подполковник Александр Петраковский.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Российские оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили

Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали

Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле

На месте ДТП полиция записала, что за рулем был не нардеп Трухин – источник

ЕС вычеркнул несколько стран из перечня разрешенных для въезда в пандемию

Украинский призер Паралимпиады отказался от фото с россиянами

Все новости...
Последние новости
00:59
В России — больше всего случаев коррупции за последние 8 лет
00:23
США завершили вывод войск из Афганистана
23:48
Минздрав обещает не вводить обязательную вакцинацию для педагогов
23:03
Российские оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили
22:35
Кравчука не будет в ТКГ до декабря – Арестович
21:54
Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали
21:33
В НАТО рассказали, возможно ли членство Украины во время войны
21:17
Новости экономики: дефицит угля, облэнерго не будут продавать
21:11
ЕС осудил репрессии режима Лукашенко против журналистов и СМИ
21:00
Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле
Все новости...