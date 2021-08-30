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Главные новости воскресенья и ночи: Кабул, встреча Зеленского и Байдена

Понедельник, 30 августа 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: Кабул, встреча Зеленского и Байдена

США нанесли авиаудар по автомобилю со смертниками из ИГИЛ, встречу Байдена и Зеленского перенесли - актуальные новости 29 августа.

Об Афганистане

29 августа в Кабуле снова прогремел сильный взрыв.

США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.

Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника.

О Байдене и Зеленском

Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа.

О других важных новостях

98 стран, включая Украину, заявили о заверении движения "Талибан", что иностранцы и афганцы, которые имеют разрешения соответствующих государств, смогут свободно выезжать из Афганистана.

США накрыл ураган "Ида", ставший одним из самых сильных штормов когда-либо в Штатах.

В провинции Лахдж на юге Йемена погибли не менее 30 военнослужащих в результате атаки на ключевую военную базу - авиабазу Аль-Анад - с помощью ракет и беспилотников со взрывчаткой.

И.о. главного тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заявил, что в национальную команду не будут вызываться игроки из российских клубов.

В пятый день соревнований на Паралимпиаде Украина получила девять наград, две из которых - золотые.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату-добровольцу Святославу Горбенко, который был убит российскими захватчиками при обороне ДАП.

На углу столичной Петровской аллеи и улицы Грушевского появился Мемориал погибшим киевлянам-участникам АТО / ООС.

В воскресенье после 7 лет болезни, вызванной ранением в Донбассе, умер Герой Украины, офицер 8-го полка специального назначения подполковник Александр Петраковский.

Украинская правда

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