Главные новости воскресенья и ночи: Кабул, встреча Зеленского и Байдена

США нанесли авиаудар по автомобилю со смертниками из ИГИЛ, встречу Байдена и Зеленского перенесли - актуальные новости 29 августа.

Об Афганистане

29 августа в Кабуле снова прогремел сильный взрыв.

США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.

Девять членов одной семьи, в том числе шестеро детей, были убиты в результате удара американского беспилотника.

О Байдене и Зеленском

Встречу президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа.

О других важных новостях

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