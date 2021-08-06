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Новини 6 серпня: режим paperless, білоруські чиновники у Токіо

П'ятниця, 6 серпня 2021, 21:17
Фото: ОП

Зеленський запровадив режим paperless – запрацює через 3 місяці, білоруських чиновників, що намагалися ліквідувати Тимановську з Ігор, відправили додому — актуальні новини 6 серпня.

Про paperless

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

Тепер електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

Про білоруських чиновників

Два білоруські олімпійські чиновники — Артур Шимак і Юрій Мойсевич — які намагалися змусити атлетку Христину Тимановську повернутися додому з Олімпійських ігор в Токіо, були позбавлені акредитації на Ігри.

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Українська правда


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