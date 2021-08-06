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Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио

Пятница, 6 августа 2021, 21:17
Новости 6 августа: режим paperless, белорусские чиновники в Токио
Фото: ОП

Зеленский ввел режим paperless – заработает через 3 месяца, белорусских чиновников, пытавшихся ликвидировать Тимановскую с Игр, отправили домой — актуальные новости 6 августа.

О paperless

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Теперь электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

О белорусских чиновниках

Два белорусских олимпийских чиновника — Артур Шимак и Юрий Мойсевич — которые пытались заставить атлетку Кристину Тимановскую вернуться домой с Олимпийских игр в Токио, были лишены аккредитации на Игры.

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За сутки 5 августа в Украине зафиксировали 1 081 новый случай COVID-19, госпитализировали 516 человек, умерли 15 больных, выздоровели 478 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 рекордное количество людей — 167 383.

Украинская правда
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