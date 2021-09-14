Головні новини понеділка і ночі: злив персональних даних, жовті та зелені COVID-сертифікати

У мережу злили 53 мільйони записів про персональні дані українців, Кабмін запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та оновив карантинні правила — актуальні новини 13 вересня і ночі.

Про жовті та зелені COVID-сертифікати



Кабінет Міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатись, якого формату із запропонованих урядом карантинних правил вони будуть дотримуватись: працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів чи з обмеженнями, але надавати послуги всім без виключення.

Про злив персональних даних

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив в інтернеті базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.

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