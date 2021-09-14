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Главные новости понедельника и ночи: слив персональных данных, желтые и зеленые COVID-сертификаты

Вторник, 14 сентября 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: слив персональных данных, желтые и зеленые COVID-сертификаты

В сеть слили 53 миллиона записей о персональных данных украинцев, Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и обновил карантинные правила — актуальные новости 13 сентября и ночи.

О желтых и зеленых COVID-сертификатах

Кабинет Министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, какого формата из предложенных правительством карантинных правил они будут придерживаться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов или с ограничениями, но оказывать услуги всем без исключения.

О сливе персональных данных

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил в интернете базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

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Украинская правда

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