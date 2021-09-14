Главные новости понедельника и ночи: слив персональных данных, желтые и зеленые COVID-сертификаты

В сеть слили 53 миллиона записей о персональных данных украинцев, Кабмин ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и обновил карантинные правила — актуальные новости 13 сентября и ночи.

О желтых и зеленых COVID-сертификатах



Кабинет Министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться, какого формата из предложенных правительством карантинных правил они будут придерживаться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов или с ограничениями, но оказывать услуги всем без исключения.

О сливе персональных данных

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил в интернете базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве.

Со следующей недели Закарпатье переходит в "желтую" карантинную зону.

Правоохранительные органы ищут признаки уголовного преступления в действиях нардепа Гео Лероса. Причиной стало появление в соцсетях видео, где якобы избранник берет деньги за имитацию преступлений против себя. Лерос считает, что против него началась целенаправленная кампания.

В Турции произошло ДТП с украинскими туристами из-за сердечного приступа у водителя, в результате чего автобус выехал на встречку, где столкнулся со школьным автобусом, а затем перевернулся. В ДТП пострадали 35 украинцев, а водитель погиб.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет разместить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. По мнению главы ЦПК Шабунина, таким образом совет судей заблокировал основную часть судебной реформы — очищение ВСП.

Более 56% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19, почти 52% выступают против обязательной вакцинации — "Деминициативы". Одной из наиболее распространенных причин отказа от прививки — это убеждение, что вакцины еще недостаточно изучены.

Служба безопасности Украины заявляет, что проведение концертов российского певца Моргенштерна в нашей стране невозможно.

Вакцина Moderna показала более высокий уровень эффективности против Дельты в сравнении с Pfizer и Johnson & Johnson. Вместе с тем, все три вакцины являются действенными в предотвращении госпитализации и тяжелому переносу болезни.

За сутки 12 сентября в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев COVID-19, госпитализировали 833 человека, умерли 18 больных, выздоровели 758 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 45 148 человек.