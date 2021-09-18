Головні новини п’ятниці та ночі: затримання проросійського пропагандиста, призначення ВРП

СБУ затримала проросійського пропагандиста, Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС — актуальні новини 17 вересня і ночі.

Про затримання пропагандиста

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста, який більше року переховувався від слідства за заклики до поділу України.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, затриманого звати Роман Василишин.

Про призначення ВРП

Вища рада правосуддя призначила членів першого складу Конкурсної комісії, яка має обрати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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