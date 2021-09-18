Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головні новини п’ятниці та ночі: затримання проросійського пропагандиста, призначення ВРП

Субота, 18 вересня 2021, 08:00

СБУ затримала проросійського пропагандиста, Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС — актуальні новини 17 вересня і ночі.

Про затримання пропагандиста

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста, який більше року переховувався від слідства за заклики до поділу України. 

За даними джерел УП у правоохоронних органах, затриманого звати Роман Василишин.

Про призначення ВРП

Вища рада правосуддя призначила членів першого складу Конкурсної комісії, яка має обрати членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Франція заявила, що відкликає своїх послів у Сполучених Штатах та Австралії після того, як Канберра відмовилась від угоди з Францією з розробки підводних човнів на 40 мільярдів доларів.

У Харкові у вбиральні закладу харчування застрелився підприємець, за місцем проживання він залишив передсмертну записку.

США підтвердили, що переплутали терористів "Ісламської держави" з мирними мешканцями та завдали по останнім удару безпілотником в Кабулі 29 серпня – загинуло 10 цивільних осіб.

Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України — він завоював у Токіо сім нагород, із них – п'ять золотих.

Відмова Ради суддів призначити своїх представників до Етичної ради загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні — Держдеп США.

На футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" – "Бенфіка", що пройшов у Києві 14 вересня, було багато можновладців і вони вели перемовини просто у VIP-ложі.

Авіакомпанія Ryanair планує "агресивне розширення" в Україні після її приєднання до угоди про "відкрите небо" з ЄС.

У Дніпрі ліквідували ботоферму з 5 тисячами ботів, яка працювала на замовлення кураторів з РФ та займалася зривом національної вакцинації в Україні.

За добу 16 вересня в Україні зафіксували 6 624 нових випадки COVID-19, госпіталізували 1 568 осіб, померли 99 хворих, одужали 1 914 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 122 906 людей.

Українська правда
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna

відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві

фотоУкраїна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Афганістан: таліби дозволили вчитися у школах лише хлопцям

Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана

Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

Усі новини...
Останні новини
02:21
ВіДЕОТуристи місії SpaceX повернулися на Землю
01:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на сирійський газопровід
00:46
Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді
23:52
Більше ста афганських журналістів просять у міжнародної спільноти допомоги
23:23
Окупанти в Криму висунули нові "звинувачення" політв'язню Ахтемову – адвокат
22:34
Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna
21:44
фото, відеоКанатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів
21:27
відеоПротести коронаскептиків у Австралії: сотні затриманих та постраждалі поліцейські
20:41
фотоУкраїна виборола 4 "золота" на чемпіонаті світу з веслування
20:00
відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві
Усі новини...