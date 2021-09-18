Главные новости пятницы и ночи: задержание пророссийского пропагандиста, назначение ВСП

СБУ задержала пророссийского пропагандиста, Высший совет правосудия назначил членов комиссии для избрания состава ВККС — актуальные новости 17 сентября и ночи.

О задержании пропагандиста

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который больше года скрывался от следствия за призывы к разделению Украины.

По данным источников УП в правоохранительных органах, задержанного зовут Роман Василишин.

О назначении ВСП

Высший совет правосудия назначил членов первого состава Конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей.

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