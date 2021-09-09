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Суд арештував начальника Льотної академії: застава - пів мільйона

Четвер, 9 вересня 2021, 18:59
Суд арештував начальника Льотної академії: застава - пів мільйона
фото: СБУ

Суд арештував на 2 місяці підозрюваного у вимаганні хабара $20 тисяч начальника Льотної академії Національного авіаційного університету  Олександра Чумака з альтернативою застави.

Джерело: Управління СБУ в Кіровоградській області

Деталі: 9 вересня Ленінський суд міста Кропивницького обрав начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 568 750 грн.

Це відбулося з другої спроби, після повторного повідомлення про підозру за фактом вимагання та одержання хабаря у розмірі 20 тисяч доларів США за укладання договорів з місцевим підприємцем.

Дослівно СБУ: "Завдяки своїм корумпованим зв’язкам начальнику Льотної академії вдалося вирішити питання свого звільнення із зали суду під час першого судового засідання та втекти до Києва, щоб уникнути покарання.

До внесення застави зловмисник буде перебувати під вартою".

Що передувало: 8 вересня пресцентр СБУ оприлюднив відео- та аудіодокази винуватості посадовця.

Передісторія:

  • За даними слідства, начальник Льотної академії НАУ та його посередник ‒ начальник Льотного училища ЛА НАУ вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.
  • Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також самого керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.
  • За даними сайту Льотної академії Національного авіаційного університету, її очолює заслужений юрист України Олександр Чумак. Джерело УП підтвердило, що затриманий - він.

Українська правда

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Теми: СБУхабар
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