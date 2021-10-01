Фігурант скандальної ДТП Трухін заявив, що приїхав у Трускавець на велосипеді

Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін, який фігурував у одіозній ДТП 23 серпня, заявив, що приїхав на збори фракції у Трускавець на велосипеді.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Видання оприлюднило відео з готелю "Ріксос-Прикарпаття" у Трускавцях, в якому кореспондентка видання поспілкувалася з Трухіним.

У нього запитали, на чому він приїхав, і чи сам був за кермом. Нардеп відповів, що на велосипеді, і сам кермував, а потім пішов геть.

Кореспонденти "Української правди" зазначають, що Трухіна не було серед депутатів, які приїхали у Трускавець на поїзді.

— А ви на автомобілі сюди приїхали?

— На велосипеді

— Самі за кермом були?

— На велосипеді - так.



Ось так «слуга народу» Олександр Трухін поспілкувався в «Ріксосі» з @LazurVlasta pic.twitter.com/DTu8616zPP — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 1, 2021

Передісторія:

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним.

Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.

Читайте також: Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти