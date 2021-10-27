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Головні новини вівторка і ночі: "скіфське золото", дезінформація про наступ ЗСУ

Середа, 27 жовтня 2021, 08:00
Головні новини вівторка і ночі: скіфське золото, дезінформація про наступ ЗСУ
фото: штаб ООС

Суд в Амстердамі наказав повернути "скіфське золото" Україні; заяви бойовиків про наступ ЗСУ в штабі ООС назвали дезінформацією — актуальні новини 26 жовтня і ночі.

Про "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота", яка під час захоплення Росією Криму перебувала на експозиції в нідерландському музеї, належить Україні та повинна повернутися українській державі. 

"Хоч музейні експонати походять із Криму і в цьому сенсі також можуть розглядатися як спадщина Криму, вони є частиною культурної спадщини України, оскільки остання існує як незалежна держава з 1991 року. Музейні експонати належать Музейному фонду держави Україна", — йдеться у рішенні.

Президент Володимир Зеленський відреагував та заявив, що Україна завжди повертає своє — спершу поверне "скіфське золото", а потім і окупований Росією Крим.

Про Збройні сили

У вівторок сепаратистські ЗМІ поширили інформацію, що Збройні сили України начебто повернули під контроль село Старомар’ївка в Донецькій області.

Пізніше штаб операції Об’єднаних сил спростував ці заяви.

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Українська правда

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Теми: КримсудвійнаДонбас
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