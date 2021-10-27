Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости вторника и ночи: "скифское золото", дезинформация о наступлении ВСУ

Среда, 27 октября 2021, 08:00
фото: штаб ООС

Суд в Амстердаме приказал вернуть "скифское золото" Украине; заявления боевиков о наступлении ВСУ в штабе ООС назвали дезинформацией — актуальные новости 26 октября и ночи.

О "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота", во время захвата Россией Крыма находившаяся на экспозиции в нидерландском музее, принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

"Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последняя существует как независимое государство с 1991 года. Музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украины", — говорится в решении.

Президент Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что Украина всегда возвращает свое — сначала вернет "скифское золото", а затем и оккупированный Россией Крым.

О Вооруженных силах

Во вторник сепаратистские СМИ распространили информацию, что Вооруженные силы Украины вроде бы вернули под контроль село Старомарьевка в Донецкой области. Позже штаб операции Объединенных сил опроверг эти заявления.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.

В Харькове, на перекрестке улиц Гагарина и Одесской, вечером 26 октября произошла смертельная авария: столкнулись Infiniti, Chevrolet и Skoda.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2" и передало его результаты Федеральному ведомству сетей (Bundesnetzagentur).

26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Президент Турции Реджеп Эрдоган передумал высылать 10 западных послов из-за совместного заявления в поддержку заключенного лидера гражданского общества Османа Кавалы.

В скором времени в "красной" зоне эпидемической опасности будет уже 13 областей Украины — к "красному" уровню отнесут Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

В Моршине, который участвовал в эксперименте с массовой вакцинацией населения, и где полностью привились 75% жителей, нет госпитализированных из-за COVID-19 — сообщил мэр города Руслан Ильницкий.

В Украине запустили в тестовом режиме работу Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Врача и его сообщника разоблачили на подделке covid-документов в Хмельницкой области — внесение данных о "липовой" вакцинации злоумышленники оценили в 5 тысяч гривен.

За сутки 25 октября в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев COVID-19 и 734 летальных исхода, госпитализировали 2 939 человек, выздоровели 9 738 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 254 920 человек.

Украинская правда
Темы: КрымсудвойнаДонбасс
powered by lun.ua
Главное сегодня

На выходных украинцы переводят часы

Молдова сообщила, что договорилась с "Газпромом"

Новости 29 октября: Зеленский и "Байрактар", "зеленый" список ЕС

фотоВ Киеве задержан лоббист шоу-бизнеса на попытке подкупа нардепа-"слуги"

Закупка некачественных катеров для армии: ГБР говорит, что нашло доказательства

Зеленский ответил Франции и Германии: ВСУ защищают Украину и будут действовать так дальше

Все новости...
Крым
Новости 26 октября: "скифское золото", дезинформация о наступлении ВСУ
"Скифское золото" передадут музею в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму: детали решения
В оккупированном Крыму решение вернуть скифское золото назвали “отвратительным”
Последние новости
02:00
На стадионе в Киеве на 2 дня откроют пункт вакцинации
01:29
Польские депутаты дали добро на строительство стены на границе с Беларусью
00:41
В МИД РФ заявили, что США высылают 55 российских дипломатов
23:57
Радуцкий считает низкой вероятность того, что Украина останется в "зеленой" зоне ЕС
23:18
На выходных украинцы переводят часы
22:52
Молдова сообщила, что договорилась с "Газпромом"
22:26
Каждый пятый россиянин считает, что можно пытать людей – социология
22:03
Новости экономики: 10 компаний готовы покупать э/э у России, НБУ и курс гривни по-новому
21:44
"Кузня на Рыбальском" заявила, что ГБР повредило их судно
21:28
Новый собственник "Большевика" должен продать Киеву один из цехов за 100 млн – Кличко
Все новости...