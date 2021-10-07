Росія оновила добовий "рекорд" за кількістю хворих на ковід від початку року

У Росії добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію склав 27 550 випадків - це максимальне значення з початку року, що випливає з даних оперативного штабу, оприлюднених у четвер.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Дослівно: "У четвер в РФ відзначений різкий стрибок числа нових випадків COVID-19, різниця з даними середи становить 2 417 випадків: напередодні повідомлялося про 25 133 хворих. Зростання захворюваності на коронавірус в РФ почався з другої декади вересня".

Деталі: Окупанти публікують інформацію про захворювання на коронавірус із даними з окупованого Росією Криму. Зокрема, повідомляється, що, за даними на 7 жовтня, на території Криму зареєстрували 461 новий випадок інфекції.

За минулу добу від коронавірусу у РФ померли 924 пацієнта, напередодні повідомлялося про 929 померлих і це було максимальне число смертей за час пандемії. Найбільше померлих в Москві - 69, в Петербурзі - 60 і в Свердловській області - 45.

Всього в Росії за час пандемії зареєстровано 7 млн 690 тис. 110 випадків коронавірусної інфекції, 213 549 померлих і 6 млн 799 тис. 230 виписаних з лікарень, в тому числі 20 330 – виписані за останню добу.

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