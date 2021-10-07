Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия обновила суточный "рекорд" по количеству больных ковидом с начала года

Четверг, 7 октября 2021, 12:47
фото: СтопКоронавирус.РФ

В России суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 27 550 случаев - это максимальное значение с начала года, что следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "в четверг в РФ отмечен резкий скачок числа новых случаев COVID-19, разница с данными среды составляет 2417 случаев: накануне сообщалось о 25 133 заболевших. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался со второй декады сентября".

Детали: Оккупанты публикуют информацию и о заболеваемости коронавирусом с данными из оккупированного Россией Крыма. В частности, сообщается, что, по данным на 7 октября, на территории Крыма зарегистрировали 461 новый случай инфекции.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 924 пациента, накануне сообщалось о 929 погибших – это было максимальное число смертей за время пандемии. Больше всего умерших в Москве – 69, в Петербурге – 60 и в Свердловской области – 45.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 690 тыс. 110 случаев коронавирусной инфекции, 213 549 умерших и 6 млн 799 тыс. 230 выписанных из больниц, в том числе 20 330 – выписаны за последние сутки.

Предыстория:

  • В среду, 6 октября, впервые за весь период пандемии в России зарегистрировали более 900 случаев смертей от COVID-19.
  • За прошедшую неделю количество смертей от коронавируса в России впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.

Темы: Росcиякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоApple доставила в Украину первую официальную партию iPhone на миллионы долларов

видео, фотоЛиван остался без электричества – страна погрузилась в темноту

Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

Украина выиграла важнейший матч в Финляндии

видеоВозле дома Порошенко в Козине произошли столкновения

видеоСенсация на выборах в Чехии: власт проиграла, премьером должен стать Фиала

Все новости...
Росcия
Российские хакеры атаковали правительственные сети США и Европы – CNN
Лавров обвинил НАТО в поддержке "неонацистов в Украине" – СМИ
НАТО выгоняет 8 российских дипломатов, миссию РФ сократили вдвое
Последние новости
03:56
На Конго утонуло импровизированное судно, полсотни погибших
03:00
Демонстранты в Риме вышли против COVID-паспортов для работающих, хотели прорваться к офису премьера
01:58
Brexit: Лондон настаивает на необходимости "значительных изменений" в протоколе по Северной Ирландии
00:55
Талибы отказались сотрудничать с США для борьбы с "ИГИЛ"
23:56
фотоApple доставила в Украину первую официальную партию iPhone на миллионы долларов
23:29
Футбол: Ярмоленко прокомментировал победу Украины над Финляндией
22:49
видео, фотоЛиван остался без электричества – страна погрузилась в темноту
22:29
фотоМаск рассказал, когда ждать первые авто Tesla немецкого производства
21:29
Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
21:17
Украина выиграла важнейший матч в Финляндии
Все новости...