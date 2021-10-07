Россия обновила суточный "рекорд" по количеству больных ковидом с начала года

В России суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 27 550 случаев - это максимальное значение с начала года, что следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "в четверг в РФ отмечен резкий скачок числа новых случаев COVID-19, разница с данными среды составляет 2417 случаев: накануне сообщалось о 25 133 заболевших. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался со второй декады сентября".

Детали: Оккупанты публикуют информацию и о заболеваемости коронавирусом с данными из оккупированного Россией Крыма. В частности, сообщается, что, по данным на 7 октября, на территории Крыма зарегистрировали 461 новый случай инфекции.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 924 пациента, накануне сообщалось о 929 погибших – это было максимальное число смертей за время пандемии. Больше всего умерших в Москве – 69, в Петербурге – 60 и в Свердловской области – 45.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 690 тыс. 110 случаев коронавирусной инфекции, 213 549 умерших и 6 млн 799 тыс. 230 выписанных из больниц, в том числе 20 330 – выписаны за последние сутки.

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