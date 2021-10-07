Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия обновила суточный "рекорд" по количеству больных ковидом с начала года

Четверг, 7 октября 2021, 12:47
Россия обновила суточный рекорд по количеству больных ковидом с начала года
фото: СтопКоронавирус.РФ

В России суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией составил 27 550 случаев - это максимальное значение с начала года, что следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Источник: российский "Интерфакс"

Дословно: "в четверг в РФ отмечен резкий скачок числа новых случаев COVID-19, разница с данными среды составляет 2417 случаев: накануне сообщалось о 25 133 заболевших. Рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался со второй декады сентября".

Детали: Оккупанты публикуют информацию и о заболеваемости коронавирусом с данными из оккупированного Россией Крыма. В частности, сообщается, что, по данным на 7 октября, на территории Крыма зарегистрировали 461 новый случай инфекции.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 924 пациента, накануне сообщалось о 929 погибших – это было максимальное число смертей за время пандемии. Больше всего умерших в Москве – 69, в Петербурге – 60 и в Свердловской области – 45.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 690 тыс. 110 случаев коронавирусной инфекции, 213 549 умерших и 6 млн 799 тыс. 230 выписанных из больниц, в том числе 20 330 – выписаны за последние сутки.

Предыстория:

  • В среду, 6 октября, впервые за весь период пандемии в России зарегистрировали более 900 случаев смертей от COVID-19.
  • За прошедшую неделю количество смертей от коронавируса в России впервые с начала пандемии превысило 6 тысяч.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Росcия
Детям на оккупированных территориях обещают деньги за российский паспорт - ЦНС
В Ростовской области заявили о работе ППО и повреждениях зданий
"Хороший лидер" и "правильная политика": большинство россиян поддержат Путина на выборах – социология
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: