Covid у Києві: нових хворих вдвічі більше, ніж одужань, і велика кількість смертей

У Києві зберігається велика кількість смертей від коронавірусу – за добу померли 39 хворих, нових випадків інфікування удвічі більше, ніж одужань.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "495 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 39 летальних випадків від вірусу: 20 жінок від 38 до 89 років і 19 чоловіків від 46 до 86 років".

Деталі: Не зменшується і кількість госпіталізованих – за добу поклали до лікарень 88 хворих на коронавірус та 235 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (122), Дніпровському (115) та в Святошинському (88) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 259 797 випадків коронавірусу, померли 6 208 хворих, подолали вірус 229 446 мешканців столиці, з них 246 за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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