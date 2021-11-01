Covid у Києві: нових хворих вдвічі більше, ніж одужань, і велика кількість смертей
У Києві зберігається велика кількість смертей від коронавірусу – за добу померли 39 хворих, нових випадків інфікування удвічі більше, ніж одужань.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "495 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 39 летальних випадків від вірусу: 20 жінок від 38 до 89 років і 19 чоловіків від 46 до 86 років".
Деталі: Не зменшується і кількість госпіталізованих – за добу поклали до лікарень 88 хворих на коронавірус та 235 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (122), Дніпровському (115) та в Святошинському (88) районах.
Загалом з початку пандемії у столиці 259 797 випадків коронавірусу, померли 6 208 хворих, подолали вірус 229 446 мешканців столиці, з них 246 за минулу добу.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- Експерти при Національній академії наук України прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.
- Експерти Київської школи економіки (КШЕ) прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.
- Загалом експерти КШЕ очікують до 92 тисяч померлих від епідемії в Україні.