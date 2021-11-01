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Covid в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений, и большое количество смертей

Понедельник, 1 ноября 2021, 10:31
Фото КГГА

В Киеве сохраняется большое количество смертей от коронавируса – за сутки умерло 39 больных, новых случаев инфицирования вдвое больше, чем выздоровлений.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "495 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 39 летальных исходов от вируса: 20 женщин от 38 до 89 лет и 19 мужчин от 46 до 86 лет".

Детали: Не уменьшается и количество госпитализированных – за сутки положили в больницы 88 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (122), Днепровском (115) и Святошинском (88) районах.

Всего с начала пандемии в столице 259 797 случаев коронавируса, умерли 6 208 больных, преодолели вирус 229 446 жителей столицы, из них 246 за прошедшие сутки.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.
  • Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.
  • В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии в Украине.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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