Covid в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений, и большое количество смертей

В Киеве сохраняется большое количество смертей от коронавируса – за сутки умерло 39 больных, новых случаев инфицирования вдвое больше, чем выздоровлений.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "495 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 39 летальных исходов от вируса: 20 женщин от 38 до 89 лет и 19 мужчин от 46 до 86 лет".

Детали: Не уменьшается и количество госпитализированных – за сутки положили в больницы 88 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском (122), Днепровском (115) и Святошинском (88) районах.

Всего с начала пандемии в столице 259 797 случаев коронавируса, умерли 6 208 больных, преодолели вирус 229 446 жителей столицы, из них 246 за прошедшие сутки.

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