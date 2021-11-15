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Головні новини неділі і ночі: криза на кордоні Польщі, російська зброя для Білорусі

Понеділок, 15 листопада 2021, 07:00
Головні новини неділі і ночі: криза на кордоні Польщі, російська зброя для Білорусі
Irek Dorozanski/Polish Ministry of National Defence via Getty Images

Росія надасть Білорусі винищувачі та зброю; Польща обговорює з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору через загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні – актуальні новини 14 листопада.

Про Росію та Білорусь

Росія підписала з Білоруссю контракти на постачання військових літаків та озброєння - винищувачів, вертольотів та засобів ППО. 

Про міграційну кризу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що звинувачення на адресу Росії у зв'язку з міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні звучать виключно із прагнення Європи перекласти відповідальність "з хворої голови на здорову".

У зв’язку з загостренням ситуації на польсько-білоруському кордоні Польща обговорює з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що на території Білорусі перебуває близько 16 тисяч мігрантів, і ця криза може торкнутися безпосередньо України.

Данілов та міністр оборони Олексій Резніков попереджають мешканців областей, що межують із Білоруссю, про кримінальну відповідальність за допомогу в незаконному перетині кордону для мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що в областях, які межують із Білоруссю, може бути запроваджено надзвичайний стан у разі загострення ситуації.

На сторінці 61-шої окремої піхотної єгерської бригади ЗСУ з'явилося попередження, що диверсанти, які можуть маскуватися під мігрантів, якщо такі потраплять на територію України з Білорусі – будуть знищені. Однак Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті заявляє, що такої бригади не існує. 

Про інші важливі новини

Росія розпочала постачання Індії першої партії зенітно-ракетних комплексів С-400.

Щонайменше чотири приватні будинки постраждали у ніч на неділю в результаті обстрілу російсько-терористичними угрупуваннями селища Невельське Покровського району.

Британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

Нардеп Дмитро Разумков заявляє про тиск з боку представників Офісу президента і керівництва фракції "Слуга народу" на депутатів, які мають намір увійти до його міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Українська правда

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