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Главные новости воскресенья и ночи: кризис на границе Польши, российское оружие для Беларуси

Понедельник, 15 ноября 2021, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: кризис на границе Польши, российское оружие для Беларуси
Irek Dorozanski/Polish Ministry of National Defence via Getty Images

Россия предоставит Беларуси истребители и оружие; Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора из-за обострения ситуации на польско-беларусской границе – актуальные новости 14 ноября.

О России и Беларуси

Россия подписала с Беларусью контракты на поставку военных самолетов и вооружения - истребителей, вертолетов и средств ПВО.

О миграционном кризисе

Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в связи с миграционным кризисом на польско-беларусской границе звучат исключительно из стремления Европы переложить ответственность "с больной головы на здоровую".

В связи с обострением ситуации на польско-беларусской границе Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что на территории Беларуси находится около 16 тысяч мигрантов, и этот кризис может затронуть непосредственно Украину.

Данилов и министр обороны Алексей Резников предупреждают жителей областей, граничащих с Беларусью, об уголовной ответственности за помощь в незаконном пересечении границы для мигрантов.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что в областях, граничащих с Беларусью, может быть введено чрезвычайное положение в случае обострения ситуации.

На странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ появилось предупреждение, что диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов, если попадут на территорию Украины из Беларуси – будут уничтожены. Однако Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте заявляет, что такой бригады не существует.

О других важных новостях

Россия начала поставки  Индии первой партии зенитно-ракетных комплексов С-400.

По меньшей мере четыре частных дома пострадали в ночь на воскресенье в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района.

Британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Нардеп Дмитрий Разумков заявляет о давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на депутатов, намеренных войти в его межфракционное объединение "Умная политика".

Украинская правда
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