Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Офісі президента відкинули звинувачення у лобіюванні кандидатів до КС

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:49
В Офісі президента відкинули звинувачення у лобіюванні кандидатів до КС
Фото з офіційного сайту КС ccu.gov.ua

Офіс президента заперечує, що лобіює якихось кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду України за квотою президента.

Джерело: відповідь директорату з питань інформаційної політики Офісу президента України на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Офіс президента України не має інформації щодо лобіювання посадовими особами Офісу призначень окремих кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду України та інформації щодо оголошення нового конкурсу на посади суддів Конституційного Суду України".

Деталі: Раніше аналітики Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану аналізували кандидатів у судді КС і стверджували, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров особисто лобіює на посади суддів Конституційного Суду Єлизавету Євграфову та Миколу Погорецького.

Також вони ставили під сумнів законність конкурсу до КС, назвавши неконституційним скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

На запитання, чи буде оголошений новий конкурс, якщо Велика палата Верховного суду підтвердить рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним указ президента про "скасування" призначення суддів КС Касмініна і Тупицького, та про подальші кроки реформування КС, в Офісі глави держави по суті не відповіли. 

Цьому передувало: 

  • У жовтні низка громадських організацій – зокрема, Фундація DEJURE, Центр протидії корупції, Автомайдан, Центр політико-правових реформ – висловили сумнів у законності конкурсу на посади суддів Конституційного суду, яких призначає президент, і заявили про лобізм двох кандидатів із боку Олега Татарова.
  • 21 жовтня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін описав, як проходять співбесіди з кандидатами на суддю КС, вказавши на їхню необізнаність або  недоброчесність.  
  • До етапу співбесід на суддю КС, що стартували 18 жовтня, було допущено 18 кандидатів

Читайте також: Хто збирається до Конституційного Суду за квотою президента

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаКСТатаров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: