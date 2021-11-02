В Офісі президента відкинули звинувачення у лобіюванні кандидатів до КС

Офіс президента заперечує, що лобіює якихось кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду України за квотою президента.

Джерело: відповідь директорату з питань інформаційної політики Офісу президента України на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Офіс президента України не має інформації щодо лобіювання посадовими особами Офісу призначень окремих кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду України та інформації щодо оголошення нового конкурсу на посади суддів Конституційного Суду України".

Деталі: Раніше аналітики Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану аналізували кандидатів у судді КС і стверджували, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров особисто лобіює на посади суддів Конституційного Суду Єлизавету Євграфову та Миколу Погорецького.

Також вони ставили під сумнів законність конкурсу до КС, назвавши неконституційним скасування указів про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

На запитання, чи буде оголошений новий конкурс, якщо Велика палата Верховного суду підтвердить рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним указ президента про "скасування" призначення суддів КС Касмініна і Тупицького, та про подальші кроки реформування КС, в Офісі глави держави по суті не відповіли.

Цьому передувало:

У жовтні низка громадських організацій – зокрема, Фундація DEJURE, Центр протидії корупції, Автомайдан, Центр політико-правових реформ – висловили сумнів у законності конкурсу на посади суддів Конституційного суду, яких призначає президент, і заявили про лобізм двох кандидатів із боку Олега Татарова.

21 жовтня голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін описав, як проходять співбесіди з кандидатами на суддю КС, вказавши на їхню необізнаність або недоброчесність.

До етапу співбесід на суддю КС, що стартували 18 жовтня, було допущено 18 кандидатів.

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