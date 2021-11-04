Путін поїхав до окупованого Криму: вітає росіян зі святом

Президент Російської Федерації Владімір Путін перебуває з візитом у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: російська новинна агенція ТАСС, видання "РИА-Новости", telegram видання "Крыминформ"

Деталі: Путін поїхав до окупованого Севастополя в День народної єдності Росії.

У привітальній промові він повторив тезу російської пропаганди, що "Крим і Севастополь назавжди з Росією".

Російські ЗМІ повідомляють, що Путін поклав вінок з квітів до меморіалу закінчення російської Громадянської війни 1917-1922 років у Карантинній бухті, неподалік музею-заповідника "Херсонес Таврійський".

Також запланована зустріч очільника Кремля із т. зв. "губернатором" окупаційної адміністрації Севастополя Михайлом Развожаєвим.

Нагадаємо: Росія восьмий рік поспіль здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому агресор не визнає незаконність своїх дій.

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