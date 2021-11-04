Путін поїхав до окупованого Криму: вітає росіян зі святом
Президент Російської Федерації Владімір Путін перебуває з візитом у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.
Джерело: російська новинна агенція ТАСС, видання "РИА-Новости", telegram видання "Крыминформ"
Деталі: Путін поїхав до окупованого Севастополя в День народної єдності Росії.
У привітальній промові він повторив тезу російської пропаганди, що "Крим і Севастополь назавжди з Росією".
Російські ЗМІ повідомляють, що Путін поклав вінок з квітів до меморіалу закінчення російської Громадянської війни 1917-1922 років у Карантинній бухті, неподалік музею-заповідника "Херсонес Таврійський".
Також запланована зустріч очільника Кремля із т. зв. "губернатором" окупаційної адміністрації Севастополя Михайлом Развожаєвим.
Нагадаємо: Росія восьмий рік поспіль здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому агресор не визнає незаконність своїх дій.
Передісторія:
- У лютому 2021 року журналісти знайшли величезний маєток Путіна в Криму, над яким заборонені польоти літаків.
- Востаннє очільник країни-окупанта відвідував Крим влітку 2020 року.
- У серпні 2020 року журналісти помітили, що в Криму одночасно перебували Путін та його кум, народний депутат України Віктор Медведчук.