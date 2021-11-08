В суд пішла справа Тупицького про "незаконні виплати" зарплат в КСУ

Слідчі ДБР направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, який обвинувачується в присвоєнні владних повноважень та втручанні у систему "Клієнт Казначейства – Казначейство".

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Слідчі ДБР за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України, обвинувачених в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство".

Так, Указом Президента України від 29 грудня 2020 року Голову КСУ відсторонено від посади. Ознайомившись із цим рішенням, підозрюваний вирішив самовільно присвоїти владні повноваження та продовжити керувати Конституційним Судом України".

Деталі: ДБР вказує, що Тупицький дав керівнику Бухгалтерської служби КСУ (за інформацією на сайті КСУ йдеться про Наталію Осницьку) незаконну вказівку щодо використання його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом для втручання в роботу системи казначейства.

В результаті головний бухгалтер КСУ у період з 29 грудня 2020 року до 09 лютого 2021 року "здійснила 207 несанкціонованих втручань у роботу автоматизованої системи та підписала із використанням електронного цифрового підпису" Тупицького.

Крім того, за версією ДБР, Тупицький незаконно підписував "електронні платіжні доручення на виплату винагороди судді, заробітної плати співробітникам Секретаріату КСУ разом із преміями, грошовими та матеріальними допомогами, надбавками за інтенсивність праці та іншими виплатами".

Тупицького обвинувачують за ст. 27 (підбурення та пособництво), головного бухгалтера КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації).

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