В суд пішла справа Тупицького про "незаконні виплати" зарплат в КСУ
Слідчі ДБР направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, який обвинувачується в присвоєнні владних повноважень та втручанні у систему "Клієнт Казначейства – Казначейство".
Джерело: повідомлення ДБР
Дослівно: "Слідчі ДБР за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України, обвинувачених в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство".
Так, Указом Президента України від 29 грудня 2020 року Голову КСУ відсторонено від посади. Ознайомившись із цим рішенням, підозрюваний вирішив самовільно присвоїти владні повноваження та продовжити керувати Конституційним Судом України".
Деталі: ДБР вказує, що Тупицький дав керівнику Бухгалтерської служби КСУ (за інформацією на сайті КСУ йдеться про Наталію Осницьку) незаконну вказівку щодо використання його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом для втручання в роботу системи казначейства.
В результаті головний бухгалтер КСУ у період з 29 грудня 2020 року до 09 лютого 2021 року "здійснила 207 несанкціонованих втручань у роботу автоматизованої системи та підписала із використанням електронного цифрового підпису" Тупицького.
Крім того, за версією ДБР, Тупицький незаконно підписував "електронні платіжні доручення на виплату винагороди судді, заробітної плати співробітникам Секретаріату КСУ разом із преміями, грошовими та матеріальними допомогами, надбавками за інтенсивність праці та іншими виплатами".
Тупицького обвинувачують за ст. 27 (підбурення та пособництво), головного бухгалтера КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації).
Передісторія:
- У липні 2021 року стало відомо, що ДБР перевіряє Тупицького на причетність до ще двох кримінальних правопорушень – можливого самовільного присвоєння владних повноважень та втручання в автоматизований розподіл судових справ.
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішеннявід 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
- 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.