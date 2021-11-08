В суд пошло дело Тупицкого о "незаконных выплатах" зарплат в КСУ

Следователи ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, обвиняемого в присвоении властных полномочий и вмешательстве в систему "Клиент Казначейства – Казначейство".

Источник: сообщение ДБР

Дословно: "Следователи ДБР по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины, обвиняемых в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".

Так, Указом Президента Украины от 29 декабря 2020 года председатель КСУ отстранен от должности. Ознакомившись с этим решением, подозреваемый решил самовольно присвоить полномочия власти и продолжить руководить Конституционным Судом Украины".

Детали: ДБР указывает, что Тупицкий дал руководителю Бухгалтерской службы КСУ (по информации на сайте КСУ говорится о Наталии Осницкой) незаконное указание использовать его личный ключ с квалифицированной электронной подписью для вмешательства в работу системы казначейства.

В результате главный бухгалтер КСУ в период с 29 декабря 2020 года по 09 февраля 2021 года "осуществила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи" Тупицкого.

Кроме того, по версии ДБР, Тупицкий незаконно подписывал "электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, заработной плате сотрудникам Секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и другими выплатами".

Тупицкого обвиняют по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предвари тельному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации).

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