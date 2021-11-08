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В суд пошло дело Тупицкого о "незаконных выплатах" зарплат в КСУ

Понедельник, 8 ноября 2021, 14:41
ФОТО: КСУ

Следователи ДБР направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, обвиняемого в присвоении властных полномочий и вмешательстве в систему "Клиент Казначейства – Казначейство".

Источник: сообщение ДБР

Дословно: "Следователи ДБР по согласованию с прокурором Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины, обвиняемых в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы "Клиент Казначейства – Казначейство".

Так, Указом Президента Украины от 29 декабря 2020 года председатель КСУ отстранен от должности. Ознакомившись с этим решением, подозреваемый решил самовольно присвоить полномочия власти и продолжить руководить Конституционным Судом Украины".

Детали: ДБР указывает, что Тупицкий дал руководителю Бухгалтерской службы КСУ (по информации на сайте КСУ говорится о Наталии Осницкой) незаконное указание использовать его личный ключ с квалифицированной электронной подписью для вмешательства в работу системы казначейства.

В результате главный бухгалтер КСУ в период с 29 декабря 2020 года по 09 февраля 2021 года "осуществила 207 несанкционированных вмешательств в работу автоматизированной системы и подписала с использованием электронной цифровой подписи" Тупицкого.

Кроме того, по версии ДБР, Тупицкий незаконно подписывал "электронные платежные поручения на выплату вознаграждения судье, заработной плате сотрудникам Секретариата КСУ вместе с премиями, денежными и материальными пособиями, надбавками за интенсивность труда и другими выплатами".

Тупицкого обвиняют по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предвари тельному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушению установленного порядка маршрутизации).

Предыстория:

  • В июле 2021 года стало известно, что ДБР проверяет Тупицкого на причастность к еще двум уголовным правонарушениям – возможному самовольному присвоению властных полномочий и вмешательству в автоматизированное распределение судебных дел.
  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решенияот 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного судаУкраины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного судаАлександра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

Темы: ТупицкийКС
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