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Головні новини суботи і ночі: скандал з Гогілашвілі, торнадо в США

Неділя, 12 грудня 2021, 08:00
Scott Olson/Getty Images

Заступник голови МВС влаштував скандал на блокпості на Донеччині; низка торнадо сколихнула США – актуальні новини 11 грудня.

Про Гогілашвілі

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

Силовики, що чергують на блокпості, намагалися пояснити Гогілашвілі, чому вони його зупинили.

Гогілашвілі  сказав, що "єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один" і що він "не повинен тут, б** витрачати час та пояснювати тобі, що я заступник міністра".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, что через поведінку Олександра Гогілашвілі запропонував уряду відсторонити свого заступника.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність".

Про торнадо у США

Шістьма штатами США  пронеслася серія торнадо.

Мова йде про Іллінойс, Кентуккі, Теннессі, Міссурі, Арканзас та Міссісіпі.

Протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.

Щонайменше 79 людей загинули, з них мінімум 70 – у штаті Кентуккі.

Щонайменше шість людей загинули на складі Amazon в Едвардсвіллі  – після того, як торнадо обвалив стіну та дах будівлі.

Президент США Джо Байден назвав спалах торнадо одним із найбільших в історії.

Про інші важливі новини

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Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід на початку наступного тижня відвідає Київ і Москву.

Міністерство закордонних справ Грузії вважає неприйнятною вимогу МЗС Росії до НАТО відкликати свою обіцянку, дану в 2008 році на бухарестському саміті, щодо майбутнього членства України та Грузії.

За даними ЗМІ, адміністрація Байдена зволікає з передачею Україні вже узгодженої військової  допомоги на 200 млн доларів.

Українська правда


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