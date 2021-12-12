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Главные новости субботы и ночи: скандал с Гогилашвили, торнадо в США

Воскресенье, 12 декабря 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: скандал с Гогилашвили, торнадо в США
Scott Olson/Getty Images

Замглавы МВД устроил скандал на блокпосте в Донецкой области; ряд торнадо потряс США - актуальные новости 11 декабря.

О Гогилашвили

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Дежурящие на блокпосте силовики пытались объяснить Гогилашвили, почему они его остановили.

Гогилашвили сказал, что "единственный заместитель министра, с таким е**ом, как у меня, он только один" и что он "не должен здесь, б** тратить время и объяснять тебе, что я заместитель министра".

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что из-за поведения Александра Гогилашвили предложил правительству отстранить своего заместителя.

Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность".

О торнадо в США

Шестью штатами США пронеслась серия торнадо.

Речь идет об Иллинойсе, Кентукки, Теннесси, Миссури, Арканзасе и Миссисипи.

В течение более 200 миль разрушены дома, фабрики и склады.

По меньшей мере, 79 человек погибли, из них минимум 70 – в штате Кентукки.

По меньшей мере, шесть человек погибли на складе Amazon в Эдвардсвилле – после того, как торнадо обвалило стену и крышу здания.

Президент США Джо Байден назвал вспышку торнадо одной из самых больших в истории.

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Украинская правда

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