Головні новини п’ятниці та ночі: відповідь України Кремлю, справи проти нардепів

Україна у відповідь висунула Кремлю умови на його вимоги до НАТО; Венедіктова порушила справи проти двох нардепів зі "Слуги" та одного з "ЄС".

Про вимоги Кремля до НАТО і відповідь України

МЗС РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс отримав вимоги Росії про так звані "гарантії безпеки". За його словами, НАТО розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

У Білому домі також заявили, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосили, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У МЗС України офіційно відреагували на поширені МЗС Російської Федерації проєкти договору із США та угоди із НАТО про так звані "гарантії безпеки", назвивши умови Києва для переговорів.

Про справи проти нардепів

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова порушила кримінальні провадження стосовно двох народних депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького і Миколи Кириченка, а також щодо члена фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського щодо недостовірного декларування.

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