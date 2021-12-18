Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости пятницы и ночи: ответ Украины Кремлю, дела против нардепов

Суббота, 18 декабря 2021, 08:00
Здание МИД Украины в Киеве. Фото: Михаил Ткач, УП

Украина в ответ выдвинула Кремлю условия на его требования к НАТО; Венедиктова возбудила дела против двух нардепов из "Слуги" и одного из "ЕС".

О требованиях Кремля к НАТО и ответе Украины

МИД РФ опубликовал проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности". По его словам, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.

В Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнули, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В МИД Украины официально отреагировали на распространенные МИД Российской Федерации проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности".

О делах против нардепов

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского относительно недостоверного декларирования.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос "Украинской правды" относительно тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис президента.

Вицеспикер парламента Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова

Партия "Голос" заявила о "рейдерском захвате" фракции в Верховной Раде после того, как вицеспикер парламента Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос".

Народному депутату Петру Порошенко следователи Государственного бюро расследований попытались вручить повестку с вызовом на допрос, однако он проигнорировал их и сел в машину, уехав в неизвестном направлении.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине.

В Ивано-Франковской области правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая запугивала, пытала людей и "выбивала" из них деньги.

Украинская правда
Темы: РосcияНАТОВенедиктова
powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с "Омикроном"

"Тысяча Зеленского": за два дня украинцы потратили более 130 миллионов

Полный текст подозрения Порошенко

"Россия планирует серьезные военные действия": Госдеп советует американцам не ехать в Украину

До 800 российских офицеров и генералов находятся в ОРДЛО – разведка

Новости 20 декабря: подозрение Порошенко, конкурс главы САП

Все новости...
Росcия
Россия официально вышла из Договора об открытом небе
PUTIN ANTE PORTAS
Путин еще не принял решения о вторжении в Украину – чиновник из Белого дома
Последние новости
04:46
на Omicron приходится более 70% новых Covid-случаев в США
03:45
Трамп судится с прокурором Нью-Йорка, чтобы заблокировать расследование насчет своего бизнеса
02:40
СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с "Омикроном"
01:42
Арабская коалиция нанесла авиаудар по йеменскому аэропорту
00:40
Возле Мадагаскара затонул корабль с пассажирами
23:57
"Тысяча Зеленского": за два дня украинцы потратили более 130 миллионов
23:41
Полный текст подозрения Порошенко
23:03
"Россия планирует серьезные военные действия": Госдеп советует американцам не ехать в Украину
22:12
До 800 российских офицеров и генералов находятся в ОРДЛО – разведка
21:55
Новости экономики: кредит от Всемирного банка, тарифы облэнерго
Все новости...