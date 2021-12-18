Главные новости пятницы и ночи: ответ Украины Кремлю, дела против нардепов
Украина в ответ выдвинула Кремлю условия на его требования к НАТО; Венедиктова возбудила дела против двух нардепов из "Слуги" и одного из "ЕС".
О требованиях Кремля к НАТО и ответе Украины
МИД РФ опубликовал проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО, и которые Москва передала Вашингтону. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности". По его словам, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать беспокойство Альянса и позицию Украины.
В Белом доме также заявили, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнули, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.
В МИД Украины официально отреагировали на распространенные МИД Российской Федерации проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых "гарантиях безопасности".
О делах против нардепов
Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского относительно недостоверного декларирования.
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