Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини суботи і ночі: російські погрози НАТО, штам "Омікрон" в Україні

Неділя, 19 грудня 2021, 07:00
Головні новини суботи і ночі: російські погрози НАТО, штам Омікрон в Україні
фото: GETTY IMAGES

Росія перейшла до прямих погроз НАТО; штам "Омікрон" виявили в Україні – актуальні новини 18 грудня і ночі.

Про російські погрози НАТО

У Москві вважають недоречними вимоги США та НАТО до Росії щодо "деяких заходів" на її території й не бачать сенсу давати додаткові гарантії ненападу на Україну.

У МЗС Росії 18 грудня заявили, що у Заходу "є два шляхи" – або прийняти пропозицію РФ (погодитися з умовою, що Україна не вступить до НАТО), або "мати справу з військово-технічною альтернативою".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що президент РФ Володимир Путін може висувати вимогу щодо невступу України до НАТО, щоб виграти "щось менше".

Про штам "Омікрон" в Україні

В Україні виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні".

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік – 2" було помилкою з геополітичної точки зору.

Київ на тлі загрози повномасштабної війни з РФ просить Вашингтон надати системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси Patriot.

На Софійській площі у Києві відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни, її висота перевищує 30 метрів.

Президент Володимир Зеленський погодив зміни до закону "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства бійцями-іноземцями, що воювали або досі воюють в лавах ЗСУ, та громадянами держави-агресора, яких переслідують за політичні переконання на батьківщині.

З 15 грудня в Україні діють нові правила огляду осіб та транспорту, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску/контролю через державний кордон України або на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чиновники Заходу повинні оголосити, які кроки вони зроблять, якщо Росія почне масштабну військову атаку проти України.

В суботу вранці Сенат Сполучених Штатів уклав угоду про підтвердження близько трьох десятків кандидатів на посади послів і керівні посади Держдепартаменту, що передбачає з-поміж іншого ухвалення санкцій проти "Північного потоку-2".

Українська правда
Теми: НАТОРосіяОмікрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
НАТО
Медведєв знову "пророкує" наближення Третьої світової
Байден пропустить спільну вечерю лідерів на саміті НАТО – ЗМІ
Кулеба про саміт Альянсу: НАТО не повинен тримати членство України "в підвішеному стані"
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: