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Головні новини суботи і ночі: російські погрози НАТО, штам "Омікрон" в Україні

Неділя, 19 грудня 2021, 08:00
фото: GETTY IMAGES

Росія перейшла до прямих погроз НАТО; штам "Омікрон" виявили в Україні – актуальні новини 18 грудня і ночі.

Про російські погрози НАТО

У Москві вважають недоречними вимоги США та НАТО до Росії щодо "деяких заходів" на її території й не бачать сенсу давати додаткові гарантії ненападу на Україну.

У МЗС Росії 18 грудня заявили, що у Заходу "є два шляхи" – або прийняти пропозицію РФ (погодитися з умовою, що Україна не вступить до НАТО), або "мати справу з військово-технічною альтернативою".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що президент РФ Володимир Путін може висувати вимогу щодо невступу України до НАТО, щоб виграти "щось менше".

Про штам "Омікрон" в Україні

В Україні виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні".

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Українська правда
Теми: НАТОРосіяОмікрон


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