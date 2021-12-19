Главные новости субботы и ночи: российские угрозы НАТО, штамм "Омикрон" в Украине

Россия перешла к прямым угрозам НАТО; штамм "Омикрон" обнаружили в Украине – актуальные новости 19 декабря и ночи.

О российских угрозах НАТО

В Москве считают неуместными требования США и НАТО к России по "некоторым мерам" на ее территории и не видят смысла давать дополнительные гарантии ненападения на Украину.

В МИД России 18 декабря заявили, что у Запада "есть два пути" – либо принять предложение РФ (согласиться с условием, что Украина не вступит в НАТО), либо "иметь дело с военно-технической альтернативой".

Заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что президент РФ Владимир Путин может выдвигать требование относительно невступления Украины в НАТО, чтобы выиграть "что-нибудь меньше".

О штамме "Омикрон" в Украине

В Украине обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными Covid-19. Пациент продолжает находиться в лечении".

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабэк считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Киев на фоне угрозы полномасштабной войны с РФ просит Вашингтон предоставить системы противовоздушной обороны, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.

На Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония зажигания огней главной елки страны, ее высота превышает 30 метров.

Президент Владимир Зеленский согласовал изменения в закон "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства бойцами-иностранцами, которые воевали или до сих пор воюют в рядах ВСУ, и гражданами государства-агрессора, преследуемыми за политические убеждения на родине.

С 15 декабря в Украине действуют новые правила осмотра лиц и транспорта, которые находятся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска/контроля через государственную границу Украины или на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чиновники Запада должны объявить, какие шаги они предпримут, если Россия начнет масштабную военную атаку против Украины.

В субботу утром Сенат Соединенных Штатов заключил соглашение о подтверждении около трех десятков кандидатов на должности послов и руководящие должности Госдепартамента, предусматривающее, среди прочего, принятие санкций против "Северного потока-2".