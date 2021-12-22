Головні новини вівторка і ночі: заява РФ про провокацію США, зрив обрання голови САП

США відповіли Росії на заяву провокацію на Донбасі; комісія таки провалила обрання керівника САП — актуальні новини 21 грудня і ночі.

Про заяву Росії щодо провакації США

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Представник Пентагону Джон Кірбі назвав "неправдивими" заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо провокацій США на Донбасі з хімзброєю. А представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що не "Україна чи Сполучені Штати", а Росія відповідає "за ескалацію напруги" на Донбасі.

Про обрання голови САП

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, проти цього голосували майже усі члени, обрані Верховною Радою.

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