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Главные новости вторника и ночи: заявление РФ о провокации США, срыв избрания главы САП

Среда, 22 декабря 2021, 07:00
Главные новости вторника и ночи: заявление РФ о провокации США, срыв избрания главы САП
Сергей Шойгу и Владимир Путин, фото: Getty Images

США ответили России на заявление о провокации на Донбассе; комиссия таки провалила избрание руководителя САП — актуальные новости 21 декабря и ночи.

О заявлении России о провокации США

Министр обороны РФ Серегй Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал "ложными" заявления министра обороны России Сергея Шойгу по поводу провокаций США на Донбассе с химоружием. А представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что не Украина или Соединенные Штаты, а Россия отвечает за эскалацию на-пруги на Донбассе.

Об избрании главы САП

Члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства, против этого голосовали почти все члены, избранные Верховной Радой.

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Украинская правда

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Темы: СШАРосcияАнтикоррупционная прокуратура
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