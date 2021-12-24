Головні новини четверга і ночі: військовий облік жінок, переговори Путіна і Байдена
У Міноборони пояснили, коли жінкам йти у військкомати; Путін анонсував переговори в Женеві – актуальні новини 23 грудня.
Про Путіна і Байдена
Президент РФ Володимир Путін анонсував переговори зі США на початку року в Женеві.
Високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена повідомив, що Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.
Водночас речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що Байден ще не домовився про час і місце нових переговорів з Путіним. За її словами, хоч США "очікують переговори на початку січня", вона не може це підтвердити, оскільки деталі зустрічі ще не доопрацьовані.
Про жінок та військкомати
У Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок.
Процедура така сама, як у чоловіків, і стосується не всіх, а лише представниць певних професій.
11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що наказ №313 виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.
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