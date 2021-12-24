Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главные новости четверга и ночи: военный учет женщин, переговоры Путина и Байдена

Пятница, 24 декабря 2021, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

В Минобороны объяснили, когда женщинам идти в военкоматы; Путин анонсировал переговоры в Женеве – актуальные новости 23 декабря.

О Путине и Байдене

Президент РФ Владимир Путин анонсировал переговоры с США в начале года в Женеве.

Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байден сообщил, что Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден еще не договорился о времени и месте новых переговоров с Путиным. По ее словам, хотя США "ожидают переговоры в начале января", она не может подтвердить это, поскольку детали встречи еще не доработаны.

О женщинах и военкоматах

В Министерстве обороны предоставили разъяснения по процедуре постановки на военный учет украинских женщин.

Процедура  такая же, как у мужчин, и касается не всех, а только представительниц определенных профессий.

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что приказ  №313  возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать при защите государства.

О других важных новостях

Народный депутат, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Пономарев – гражданин России. Подтверждение этой информации журналисты получили из двух независимых друг от друга источников, имеющих доступ к системе "Роспаспорт".

Народный депутат Евгений Шевченко, известный своими поездками к Александру Лукашенко в Минск, заявил, что СБУ открыла дело против него по статье "Государственная измена".

Чехия изменила правила въезда для украинских граждан и с 27 декабря потребует негативный результат ПЦР-теста даже от привитых двумя дозами вакцины.

"Укрзализныця" сообщила, что елка, которую искали правоохранители 23 декабря, нашлась, и сейчас ее устанавливают. Также компания заявляет, что цена не 5 миллионов, а 600 тысяч грн.

По данным СМИ, вооруженные силы Японии и США разработали план совместной операции в случае "непредвиденных обстоятельств" на Тайване.

За сутки 22 декабря в мире обнаружили 973 256 новых случаев коронавируса – это самый большой ежедневный прирост за время пандемии.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия использовал чартерный самолет для рабочей поездки в Николаев, который, по данным УП, мог оплатить бизнесмен Юрий Калюжный.

СБУ объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер", командовавшему боевыми действиями против сил АТО под Дебальцевым.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

таблицаГордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

"Слуга", купивший телеканал, не имеет своего жилья – декларация

картаНа Новый год будет тепло – синоптик

Все новости...
Последние новости
19:00
Генсек Совета Европы заявила об отходе России от европейских ценностей
18:56
Канадский инвестор демонтировал солнечную электростанцию в Украине из-за Коломойского
18:37
ГБР начало расследование против уволенного Гогилашвили, оскорблявшего полицейских
18:31
Оккупанты передают украинские порты в Крыму в "федеральную собственность" России
18:12
Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ
18:03
Гривня укрепилась на валютных торгах
18:02
Кива на шоу Скабеевой поддержал слияние Украины и России
17:59
В Минздраве назвали симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация
17:32
В Netflix ответили на возмущение Минкульта по поводу изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"
17:30
Реальная зарплата в Украине выросла на 8%
Все новости...