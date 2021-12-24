Главные новости четверга и ночи: военный учет женщин, переговоры Путина и Байдена

В Минобороны объяснили, когда женщинам идти в военкоматы; Путин анонсировал переговоры в Женеве – актуальные новости 23 декабря.

О Путине и Байдене

Президент РФ Владимир Путин анонсировал переговоры с США в начале года в Женеве.

Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байден сообщил, что Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден еще не договорился о времени и месте новых переговоров с Путиным. По ее словам, хотя США "ожидают переговоры в начале января", она не может подтвердить это, поскольку детали встречи еще не доработаны.

О женщинах и военкоматах

В Министерстве обороны предоставили разъяснения по процедуре постановки на военный учет украинских женщин.

Процедура такая же, как у мужчин, и касается не всех, а только представительниц определенных профессий.

11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть более 100 профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что приказ №313 возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать при защите государства.

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