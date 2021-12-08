Канада долучиться до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Китаї
Середа, 8 грудня 2021, 18:56
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна також долучиться до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.
Джерело: новинні агенції AFP і Global News з посиланням на заяву Трюдо
Пряма мова: "Ми оголошуємо сьогодні, що ми не будемо надсилати жодне дипломатичне представництво на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні в 2022 році.
Не думаю, що наша позиція стане несподіванкою для Китая. Ми не приховували впродовж кількох останніх років, що ми глибоко занепокоєні порушенням прав людини китайським урядом".
Деталі: Представник канадської поліції додав, що представники канадських правоохоронних органів будуть долучені до забезпечення безпеки канадських спортсменів у Пекіні, як і було заплановано
Передісторія:
- 6 грудня Сполучені Штати заявили, що їхні урядовці бойкотуватимуть Олімпійські ігри в Пекіні через злочини щодо прав людини в Китаї.
- 8 грудня до бойкоту долучились Велика Британія та Австралія.
Українська правда