Канада долучиться до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Китаї 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна також долучиться до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Джерело: новинні агенції AFP і Global News з посиланням на заяву Трюдо

Пряма мова: "Ми оголошуємо сьогодні, що ми не будемо надсилати жодне дипломатичне представництво на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні в 2022 році.

Не думаю, що наша позиція стане несподіванкою для Китая. Ми не приховували впродовж кількох останніх років, що ми глибоко занепокоєні порушенням прав людини китайським урядом".

Деталі: Представник канадської поліції додав, що представники канадських правоохоронних органів будуть долучені до забезпечення безпеки канадських спортсменів у Пекіні, як і було заплановано

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