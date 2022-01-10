Головні новини неділі та ночі: початок переговорів РФ і США, загиблі в Казахстані

Держдеп повідомив деталі перших переговорів США і Росії в Женеві; у Казахстані заявили про загибель 164 людей, але передумали - актуальні новини 9 січня і ночі.

Про початок переговорів РФ і США

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля, аби Україна не вступала в НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

У Державному департаменті Штатів повідомили, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії.

Про Казахстан

За даними МОЗ Казахстану, внаслідок протистояння у країні загинуло 164 особи. Пізніше в МОЗ спростували цю інформацію.

У Казахстан продовжують прибувати російські військові, при цьому влада повідомляє, що військовим ОДКБ передано "під охорону" низку стратегічних об'єктів країни.

Про інші важливі новини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов - на всій території країни очікуються сильний сніг.

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії (СДПН), яка очолює коаліційний уряд Німеччини, заявив, що питання трубопроводу "Північний потік-2" не слід змішувати з політичними та правозахисними суперечками з Москвою.

Рейсовий літак зі столиці Казахстану Нур-Султана прибув до Києва у неділю ввечері.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для результативних переговорів із Росією знадобиться серія зустрічей.

19 людей загинули, зокрема дев'ятеро дітей, і десятки інших постраждали внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку в Нью-Йорку.

Частина Великої стіни в Китаї обвалилася внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 бала.