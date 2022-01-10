Главные новости воскресенья и ночи: начало переговоров РФ и США, погибшие в Казахстане

Госдеп сообщил детали первых переговоров США и России в Женеве; в Казахстане заявили о гибели 164 человек, но передумали – актуальные новости 9 января и ночи.

О начале переговоров РФ и США

Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", в которых содержится, кроме прочего, требование Кремля не принимать Украину в НАТО.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности" в Женеву, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе в ходе переговоров с Россией, но не по численности войск НАТО.

В Государственном департаменте Штатов сообщили, как прошёл первый раунд переговоров США и России.

О Казахстане

По данным Минздрава Казахстана, в результате противостояния в стране погибли 164 человека. Позже в Минздраве опровергли эту информацию.

В Казахстан продолжают прибывать российские военные, при этом власти сообщают, что военным ОДКБ передан "под охрану" ряд стратегических объектов страны.

О других важных новостях

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погодных условий – на всей территории страны ожидается сильный снег.

Генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДПГ), возглавляющая коалиционное правительство Германии, заявил, что вопрос трубопровода "Северный поток-2" не следует смешивать с политическими и правозащитными спорами с Москвой.

Рейсовый самолет из столицы Казахстана Нур-Султан прибыл в Киев в воскресенье вечером.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что для результативных переговоров с Россией понадобится серия встреч.

19 человек погибли, в том числе девять детей, и десятки других пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Нью-Йорке.

Часть Большой стены в Китае обрушилась в результате землетрясения магнитудой 6,9 балла.