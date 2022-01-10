МВД Казахстана сообщает почти о 8 тысячах задержанных лиц

Министерство внутренних дел Казахстана заявляет, что количество задержанных лиц достигло 7 939.

Источник: информагентство КазТАГ в Telegram со ссылкой на МВД Казахстана

Дословно: "Во всей стране задержаны 7 939 лиц.

Реклама:

Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек.

Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать