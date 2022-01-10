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МВД Казахстана сообщает почти о 8 тысячах задержанных лиц

Понедельник, 10 января 2022, 06:32
МВД Казахстана сообщает почти о 8 тысячах задержанных лиц
фото Tengrinews.kz

Министерство внутренних дел Казахстана заявляет, что количество задержанных лиц достигло 7 939.

Источник: информагентство КазТАГ в Telegram со ссылкой на МВД Казахстана

Дословно: "Во всей стране задержаны 7 939 лиц.

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Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек.

Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.

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Темы: Казахстан
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