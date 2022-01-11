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У Казахстані заявляють про 9 900 затриманих

Вівторок, 11 січня 2022, 10:29
У Казахстані заявляють про 9 900 затриманих
Група мародерів, фото Казинформ

За даними МВС Казахстану, 9 900 осіб затримано правоохоронцями, у людей вилучається зброя, тим часом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вимагає розібратися з тими, хто стоїть за "терористичними атаками".

Джерело: Telegram-канал "Казинформ"

Деталі: Як повідомляється, кизилординські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві солдата. 5 січня від травм на місці помер військовослужбовець військової частини №5547. Внаслідок спеціальних заходів співробітники поліції затримали 31-річного мешканця Кизилорди та посадили його в ізолятор тимчасового тримання.

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Крім того, повідомляється про затримання групи мародерів "при спробі втечі з Алмати". Поліцейські Медеського району затримали п'ятьох уродженців Мангістауської області з викраденим із різних торгових будинків. Також у затриманих вилучено шумові гранати, каски, бронежилети та щити, що належали військовослужбовцям.

Пряма мова Токаєва: "Критично важливо розібратися з тими, хто стоїть за терористичними атаками.

Інший вкрай важливий момент – чому держава проспала наявність сплячих осередків бойовиків та діяльність їхнього командного пункту? Чому на території нашої країни виявилося так багато нелегальної зброї та спецзасобів? Чому не проводилася агентурна робота з виявлення та нейтралізації об'єктів тероризму?

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Комітет національної безпеки як уповноважений орган не зміг і не захотів чітко оцінити цю підривну роботу. Чи не розглянув критичну загрозу національній безпеці. Організаторам атаки залишалося знайти лише привід, який з'явився б у будь-якому разі. Як інструмент було використано невдоволення населення через зростання цін на автогаз.

У низці міст керівники Департаментів Комітету національної безпеки, незважаючи на достатній бойовий арсенал, не вступаючи в бій, залишили службову будівлю, залишивши там зброю та секретну документацію".

Цьому передувало: 10 січня МВС Казахстану повідомляло про 8 тисяч затриманих людей у результаті масових протестів.

Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту".

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Теми: Казахстан
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