В Казахстане заявляют о 9 900 задержанных

По данным МВД Казахстана, 9 900 человек задержаны правоохранителями, у людей изымается оружие, тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев требует разобраться с теми, кто стоит за "террористическими атаками".

Источник: Telegram-канал "Казинформ"

Детали: Как сообщается, кызылординские полицейские задержали подозреваемого в убийстве солдата. 5 января от полученных травм на месте скончался военнослужащий воинской части №5547. В результате специальных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Кызылорды и посадили его в изолятор временного содержания.

Кроме того, сообщается о задержании группы мародеров "при попытке бегства из Алматы". Полицейские Медеуского района задержали 5 уроженцев Мангистауской области с похищенным из разных торговых домов. Также у задержанных изъяты шумовые гранаты , каски, бронежилеты и щиты, принадлежавшие военнослужащим.

Прямая речь Токаева: "Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.

Другой крайне важный момент – почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?..

Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.

В ряде городов руководители Департаментов Комитета национальной безопасности несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию".

Этому предшествовало: 10 января МВД Казахстана сообщало о 8 тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.

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