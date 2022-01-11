В Казахстане заявляют о 9 900 задержанных
По данным МВД Казахстана, 9 900 человек задержаны правоохранителями, у людей изымается оружие, тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев требует разобраться с теми, кто стоит за "террористическими атаками".
Источник: Telegram-канал "Казинформ"
Детали: Как сообщается, кызылординские полицейские задержали подозреваемого в убийстве солдата. 5 января от полученных травм на месте скончался военнослужащий воинской части №5547. В результате специальных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Кызылорды и посадили его в изолятор временного содержания.
Кроме того, сообщается о задержании группы мародеров "при попытке бегства из Алматы". Полицейские Медеуского района задержали 5 уроженцев Мангистауской области с похищенным из разных торговых домов. Также у задержанных изъяты шумовые гранаты , каски, бронежилеты и щиты, принадлежавшие военнослужащим.
Прямая речь Токаева: "Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.
Другой крайне важный момент – почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?..
Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критическую угрозу национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.
В ряде городов руководители Департаментов Комитета национальной безопасности несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию".
Этому предшествовало: 10 января МВД Казахстана сообщало о 8 тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота".
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