Влада Казахстану незаконно застосувала підрозділ миротворців ООН – ЗМІ

Військовослужбовці в блакитних шоломах ООН на вулицях Алмати 6 січня. Фото: Володимир Третьяков, Associated Press

Журналісти провели розслідування, що влада Казахстану незаконно застосувала в ході придушення нещодавніх протестів підрозділ КАЗБЕТ, який призначено для миротворчих місій Організації Об’єднаних Націй.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Уперше питання про несанкціоноване застосування підрозділів миротворчих місій ООН порушили після оприлюднення світлин Володимира Третьякова в міжнародній агенції Associated Press.

На цих світлинах із вулиць Алмати 6 січня видно військовослужбовців у блакитних шоломах з чітким написом UN (абревіатура United Nations – ред.).

Журналісти звернулися до пресслужби ООН і миротворчій місії організації. Там їм підтвердили, що ООН не санкціонувала застосування миротворчих сил у Казахстані, і розпізнавальні знаки та уніформа може застосовуватися винятково відповідно до мандату Ради безпеки ООН.

У збройних силах Казахстану є підрозділ англомовних військових-миротворців "КАЗБЕТ", який має дозвіл ООН носити сині шоломи в ході миротворчих операцій ООН або під час урочистих парадів.

Неназваний представник міністерства оборони Казахстану підтвердив, що люди на світлинах Третьякова були службовцями підрозділу "КАЗБЕТ". Однак, він додав, що їх залучили до охорони стратегічних об’єктів, аеропортів та урядових будівель.

Крім того, чиновник додав, що частина підрозділу наразі знаходиться на миротворчій місії в Лівії.

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