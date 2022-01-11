Влада Казахстану незаконно застосувала підрозділ миротворців ООН – ЗМІ
Журналісти провели розслідування, що влада Казахстану незаконно застосувала в ході придушення нещодавніх протестів підрозділ КАЗБЕТ, який призначено для миротворчих місій Організації Об’єднаних Націй.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Уперше питання про несанкціоноване застосування підрозділів миротворчих місій ООН порушили після оприлюднення світлин Володимира Третьякова в міжнародній агенції Associated Press.
На цих світлинах із вулиць Алмати 6 січня видно військовослужбовців у блакитних шоломах з чітким написом UN (абревіатура United Nations – ред.).
Журналісти звернулися до пресслужби ООН і миротворчій місії організації. Там їм підтвердили, що ООН не санкціонувала застосування миротворчих сил у Казахстані, і розпізнавальні знаки та уніформа може застосовуватися винятково відповідно до мандату Ради безпеки ООН.
У збройних силах Казахстану є підрозділ англомовних військових-миротворців "КАЗБЕТ", який має дозвіл ООН носити сині шоломи в ході миротворчих операцій ООН або під час урочистих парадів.
Неназваний представник міністерства оборони Казахстану підтвердив, що люди на світлинах Третьякова були службовцями підрозділу "КАЗБЕТ". Однак, він додав, що їх залучили до охорони стратегічних об’єктів, аеропортів та урядових будівель.
Крім того, чиновник додав, що частина підрозділу наразі знаходиться на миротворчій місії в Лівії.
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Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". У МВС повідомили 11 січня про майже 10 тисяч затриманих.