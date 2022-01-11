Власти Казахстана незаконно применили подразделение миротворцев ООН – СМИ

Журналисты провели расследование, что власти Казахстана незаконно применили в ходе подавления недавних протестов подразделение КАЗБЕТ, предназначенное для миротворческих миссий Организации Объединенных Наций.

Источник: Радио Свобода

Детали: Впервые вопрос о несанкционированном применении подразделений миротворческих миссий ООН подняли после публикации фотографий Владимира Третьякова в международном агентстве Associated Press.

На этих фотографиях с улиц Алматы 8 января видны военнослужащие в голубых шлемах с четкой надписью UN (абревиатура United Nations – ред.).

Журналисты обратились к пресс-службе ООН и миротворческой миссии организации. Там им подтвердили, что ООН не санкционировала применение миротворческих сил в Казахстане, и опознавательные знаки и униформа могут применяться исключительно в соответствии с мандатом Совбеза ООН.

В вооруженных силах Казахстана есть подразделение англоязычных военных-миротворцев "КАЗБЕТ", которое имеет разрешение от ООН носить синие шлемы в ходе миротворческих операций ООН или во время торжественных парадов.

Неназванный представитель министерства обороны Казахстана подтвердил, что люди на фотографиях Третьякова были служащими подразделения "КАЗБЕТ". Однако он добавил, что они были привлечены к охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий.

Кроме того, чиновник добавил, что часть подразделения сейчас находится на миротворческой миссии в Ливии.

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