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Власти Казахстана незаконно применили подразделение миротворцев ООН – СМИ

Вторник, 11 января 2022, 17:15
Власти Казахстана незаконно применили подразделение миротворцев ООН – СМИ
Военнослужащие в голубых шлемах ООН на улицах Алматы 6 января. Фото: Владимир Третьяков, Associated Press

Журналисты провели расследование, что власти Казахстана незаконно применили в ходе подавления недавних протестов подразделение КАЗБЕТ, предназначенное для миротворческих миссий Организации Объединенных Наций.

Источник: Радио Свобода

Детали: Впервые вопрос о несанкционированном применении подразделений миротворческих миссий ООН подняли после публикации фотографий Владимира Третьякова в международном агентстве Associated Press.

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На этих фотографиях с улиц Алматы 8 января видны военнослужащие в голубых шлемах с четкой надписью UN (абревиатура United Nations – ред.).

Журналисты обратились к пресс-службе ООН и миротворческой миссии организации. Там им подтвердили, что ООН не санкционировала применение миротворческих сил в Казахстане, и опознавательные знаки и униформа могут применяться исключительно в соответствии с мандатом Совбеза ООН.

В вооруженных силах Казахстана есть подразделение англоязычных военных-миротворцев "КАЗБЕТ", которое имеет разрешение от ООН носить синие шлемы в ходе миротворческих операций ООН или во время торжественных парадов.

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Неназванный представитель министерства обороны Казахстана подтвердил, что люди на фотографиях Третьякова были служащими подразделения "КАЗБЕТ". Однако он добавил, что они были привлечены к охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий.

Кроме того, чиновник добавил, что часть подразделения сейчас находится на миротворческой миссии в Ливии.

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Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". В МВД сообщили 11 января, что задержали почти 10 тысяч людей.

Темы: КазахстанООНмитинги
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