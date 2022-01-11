Власти Казахстана незаконно применили подразделение миротворцев ООН – СМИ
Журналисты провели расследование, что власти Казахстана незаконно применили в ходе подавления недавних протестов подразделение КАЗБЕТ, предназначенное для миротворческих миссий Организации Объединенных Наций.
Источник: Радио Свобода
Детали: Впервые вопрос о несанкционированном применении подразделений миротворческих миссий ООН подняли после публикации фотографий Владимира Третьякова в международном агентстве Associated Press.
На этих фотографиях с улиц Алматы 8 января видны военнослужащие в голубых шлемах с четкой надписью UN (абревиатура United Nations – ред.).
Журналисты обратились к пресс-службе ООН и миротворческой миссии организации. Там им подтвердили, что ООН не санкционировала применение миротворческих сил в Казахстане, и опознавательные знаки и униформа могут применяться исключительно в соответствии с мандатом Совбеза ООН.
В вооруженных силах Казахстана есть подразделение англоязычных военных-миротворцев "КАЗБЕТ", которое имеет разрешение от ООН носить синие шлемы в ходе миротворческих операций ООН или во время торжественных парадов.
Неназванный представитель министерства обороны Казахстана подтвердил, что люди на фотографиях Третьякова были служащими подразделения "КАЗБЕТ". Однако он добавил, что они были привлечены к охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий.
Кроме того, чиновник добавил, что часть подразделения сейчас находится на миротворческой миссии в Ливии.
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Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
- 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". В МВД сообщили 11 января, что задержали почти 10 тысяч людей.