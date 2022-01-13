ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників у Казахстані

В ООН вимагають розслідувати вбивства в Казахстані і з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни.

Джерело: сайт ООН

Дослівно: "Експерти ООН закликають владу та сили безпеки припинити застосування смертоносної сили проти протестувальників та засудити зловживання терміном "тероризм" щодо противників держави.

Вони закликають до незалежних розслідувань та захисту основних свобод".

Деталі: Експерти заявили, що стурбовані тим, що президент Казахстану нібито наказав армії "відкрити вогонь "по протестувальникам, яких він назвав "бандитами та терористами".

Зокрема, в ООН зазначають, що надмірно широке використання Казахстаном слова "тероризм" щодо протестувальників підриває загальну безпеку.

В ООН вважають, що таврування протестувальників як терористів - це спосіб використовувати законодавство Казахстану, яке допускає "стрілянину" проти будь-якої особи, визнаної "терористом".

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