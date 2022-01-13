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ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників у Казахстані

Четвер, 13 січня 2022, 01:40
ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників у Казахстані
СУТИЧКИ МІТИНГУВАЛЬНИКІВ ІЗ СИЛОВИКАМИ, TENGRINEWS.KZ

В ООН вимагають розслідувати вбивства в Казахстані і з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни.

Джерело: сайт ООН

Дослівно: "Експерти ООН закликають владу та сили безпеки припинити застосування смертоносної сили проти протестувальників та засудити зловживання терміном "тероризм" щодо противників держави.

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Вони закликають до незалежних розслідувань та захисту основних свобод".

Деталі: Експерти заявили, що стурбовані тим, що президент Казахстану нібито наказав армії "відкрити вогонь "по протестувальникам, яких він назвав "бандитами та терористами".

Зокрема, в ООН зазначають, що надмірно широке використання Казахстаном слова "тероризм" щодо протестувальників підриває загальну безпеку.

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В ООН вважають, що таврування протестувальників як терористів - це спосіб використовувати законодавство Казахстану, яке допускає "стрілянину" проти будь-якої особи, визнаної "терористом".

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Передісторія:

  • Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
  • 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". У МВС повідомили 11 січня про майже 10 тисяч затриманих.

Українська правда
Теми: КазахстанООН
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