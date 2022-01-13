ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників у Казахстані

В ООН вимагають розслідувати вбивства в Казахстані і з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни.

Джерело: сайт ООН

Дослівно: "Експерти ООН закликають владу та сили безпеки припинити застосування смертоносної сили проти протестувальників та засудити зловживання терміном "тероризм" щодо противників держави.

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Вони закликають до незалежних розслідувань та захисту основних свобод".

Деталі: Експерти заявили, що стурбовані тим, що президент Казахстану нібито наказав армії "відкрити вогонь "по протестувальникам, яких він назвав "бандитами та терористами".

Зокрема, в ООН зазначають, що надмірно широке використання Казахстаном слова "тероризм" щодо протестувальників підриває загальну безпеку.

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В ООН вважають, що таврування протестувальників як терористів - це спосіб використовувати законодавство Казахстану, яке допускає "стрілянину" проти будь-якої особи, визнаної "терористом".

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