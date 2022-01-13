ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників у Казахстані
В ООН вимагають розслідувати вбивства в Казахстані і з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронних органів та армії країни.
Джерело: сайт ООН
Дослівно: "Експерти ООН закликають владу та сили безпеки припинити застосування смертоносної сили проти протестувальників та засудити зловживання терміном "тероризм" щодо противників держави.
Вони закликають до незалежних розслідувань та захисту основних свобод".
Деталі: Експерти заявили, що стурбовані тим, що президент Казахстану нібито наказав армії "відкрити вогонь "по протестувальникам, яких він назвав "бандитами та терористами".
Зокрема, в ООН зазначають, що надмірно широке використання Казахстаном слова "тероризм" щодо протестувальників підриває загальну безпеку.
В ООН вважають, що таврування протестувальників як терористів - це спосіб використовувати законодавство Казахстану, яке допускає "стрілянину" проти будь-якої особи, визнаної "терористом".
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Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальниках.
- 10 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ заявив про повне відновлення порядку в його країні після "спроби держперевороту". У МВС повідомили 11 січня про майже 10 тисяч затриманих.