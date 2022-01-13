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ООН требуют расследовать убийства протестующих в Казахстане

Четверг, 13 января 2022, 02:40
СТЫЧКИ МИТИНГУЮЩИХ С СИЛОВИКАМИ, TENGRINEWS.KZ

В ООН требуют расследовать убийства в Казахстане и выяснить было ли оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.

Источник: сайт ООН

Дословно: "Эксперты ООН призывают власти и силы безопасности прекратить применение смертоносной силы против протестующих и осудить злоупотребление термином "терроризм" в отношении противников государства.

Они призывают к независимым расследованиям и защите основных свобод".

Детали: Эксперты заявили, что обеспокоены тем, что президент Казахстана якобы отдал приказ силам безопасности и армии "открыть огонь на поражение" по протестующим, которых он назвал "бандитами и террористами".

В частности, в ООН отмечают, что чрезмерно широкое использование Казахстаном слова "терроризм" относительно протестующих подрывает всеобщую безопасность.

В ООН считают, что клеймение протестующих как террористов - это способ использовать законодательство Казахстана, которое допускает "стрельбу на поражение", против любого лица, признанного "террористом".

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Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Позже стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также военных российскими самолетами направила Беларусь. Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев приказал армии стрелять на поражение по митингующим.
  • 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном возобновлении порядка в его стране после "попытки госпереворота". В МВД сообщили 11 января, что задержали почти 10 тысяч людей.

Украинская правда
Темы: КазахстанООН
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