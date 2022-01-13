В ООН требуют расследовать убийства в Казахстане и выяснить было ли оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.

Источник: сайт ООН

Дословно: "Эксперты ООН призывают власти и силы безопасности прекратить применение смертоносной силы против протестующих и осудить злоупотребление термином "терроризм" в отношении противников государства.

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Они призывают к независимым расследованиям и защите основных свобод".

Детали: Эксперты заявили, что обеспокоены тем, что президент Казахстана якобы отдал приказ силам безопасности и армии "открыть огонь на поражение" по протестующим, которых он назвал "бандитами и террористами".

В частности, в ООН отмечают, что чрезмерно широкое использование Казахстаном слова "терроризм" относительно протестующих подрывает всеобщую безопасность.

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В ООН считают, что клеймение протестующих как террористов - это способ использовать законодательство Казахстана, которое допускает "стрельбу на поражение", против любого лица, признанного "террористом".

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