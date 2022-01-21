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Головні новини четверга і ночі: спалах Covid в Україні, нові фото російських військ

П'ятниця, 21 січня 2022, 07:00
Головні новини четверга і ночі: спалах Covid в Україні, нові фото російських військ
ФОТО: GETTY IMAGES

В Україні почався спалах COVID-19; cупутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – актуальні новини 20 січня.

Про коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби – 19 січня було зафіксовано 18 479 випадків COVID-19.

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Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Як зазначається, негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

Про російські війська

Російські війська, які перекидають із Сибіру й Далекого Сходу на захід, перебувають уже за 40 кілометрів від російсько-українського кордону: це не лише техніка, а й військовослужбовці у великій кількості, "відрядження" яких може тривати 6-9 місяців, а то й довше.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила набір знімків супутників із космосу, які зафіксували російську військову техніку на кількох полігонах поблизу України. 

Про інші важливі новини

Команда російського опозиціонера Олексія Навального у річницю публікації відео про "палац Путіна" під Геленджиком опублікувала розслідування з нібито реальними фото.

Іспанія направила військові кораблі для підтримки сил НАТО в Середземному та Чорному морі через  нарощування російських військ  на кордоні з Україною.

У Гані вантажівка з гірничодобувною вибухівкою зіштовхнулася з мотоциклом – унаслідок вибуху загинули щонайменше 17 людей.

Національний банк вважає, що утримання енергоносіями високих цін на світових ринках спричиняє потребу перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

Журналісти проекту "Схеми" отримали у своє розпорядження аудіозапис наради в кабінеті високопосадовця державного підприємства "Енергоатому", на якому чиновники нібито обговорюють, як приховати зрив будівництва стратегічного об’єкту на Чорнобильській АЕС.

Міністерство фінансів США оголосило про накладання санкцій на чотирьох громадян України, у тому числі двох народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя", за "сприяння Росії у дестабілізації України".

Президент України Володимир Зеленський сказав американським сенаторам, які відвідали Київ цього тижня, що очікування на введення санкцій проти Росії до моменту вторгнення нічого не дає Україні.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких" — Зеленський відреагував на слова Байдена про те, що незначне вторгнення може коштувати Росії менше, ніж повномасштабна війна

Кремль не виключає нової телефонної розмови між президентами РФ та США Володимиром Путіним та Джо Байденом після отримання письмової відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки.

Українська правда
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