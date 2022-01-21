Головні новини четверга і ночі: спалах Covid в Україні, нові фото російських військ

В Україні почався спалах COVID-19; cупутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів – актуальні новини 20 січня.

Про коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби – 19 січня було зафіксовано 18 479 випадків COVID-19.

Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Як зазначається, негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

Про російські війська

Російські війська, які перекидають із Сибіру й Далекого Сходу на захід, перебувають уже за 40 кілометрів від російсько-українського кордону: це не лише техніка, а й військовослужбовці у великій кількості, "відрядження" яких може тривати 6-9 місяців, а то й довше.

Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила набір знімків супутників із космосу, які зафіксували російську військову техніку на кількох полігонах поблизу України.

Про інші важливі новини

Команда російського опозиціонера Олексія Навального у річницю публікації відео про "палац Путіна" під Геленджиком опублікувала розслідування з нібито реальними фото.

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