Главные новости четверга и ночи: вспышка Covid в Украине, новые фото российских войск

В Украине началась вспышка COVID-19; cпутники сделали новые снимки российских войск вдоль украинских границ – актуальные новости 20 января.

О коронавирусе в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка коронавирусной болезни – 19 января было зафиксировано 18 479 случаев COVID-19.

Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Как отмечалось, негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

О российских войсках

Российские войска, которые перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы: это не только техника, но и военнослужащие в большом количестве, "командировка" которых может длиться 6-9 месяцев, а то и длиннее.

Международное новостное агентство Reuters обнародовало набор снимков спутников из космоса, зафиксировавших российскую военную технику на нескольких полигонах вблизи Украины.

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