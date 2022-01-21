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Главные новости четверга и ночи: вспышка Covid в Украине, новые фото российских войск

Пятница, 21 января 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

В Украине началась вспышка COVID-19; cпутники сделали новые снимки российских войск вдоль украинских границ – актуальные новости 20 января.

О коронавирусе в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась вспышка коронавирусной болезни – 19 января было зафиксировано 18 479 случаев COVID-19.

Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Как отмечалось, негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской.

О российских войсках

Российские войска, которые перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы: это не только техника, но и военнослужащие в большом количестве, "командировка" которых может длиться 6-9 месяцев, а то и длиннее.

Международное новостное агентство Reuters обнародовало набор снимков спутников из космоса, зафиксировавших российскую военную технику на нескольких полигонах вблизи Украины.

О других важных новостях

Команда российского оппозиционера Алексея Навального в годовщину публикации видео о "дворце Путина" под Геленджиком опубликовала расследование с якобы реальными фото.

Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

В Гане грузовик с горнодобывающей взрывчаткой столкнулся с мотоциклом – в результате взрыва погибли по меньшей мере 17 человек.

Национальный банк считает, что удержание энергоносителями высоких цен на мировых рынках влечет за собой пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Журналисты проекта "Схемы" получили в свое распоряжение аудиозапись совещания в кабинете чиновника государственного предприятия "Энергоатома", на котором чиновники якобы обсуждают, как скрыть срыв строительства стратегического объекта на Чернобыльской АЭС.

Министерство финансов США объявило о наложении санкций на четырех граждан Украины, в том числе двух народных депутатов от "Оппозиционной платформы – При жизни", за "содействие России в дестабилизации Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским сенаторам, посетившим Киев на этой неделе, что ожидания введения санкций против России до момента вторжения ничего не дает Украине.

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких" - Зеленский отреагировал на слова Байдена о том, что незначительное вторжение может стоить России меньше, чем полномасштабная война

Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности.

Украинская правда


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