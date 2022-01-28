Лукашенко розповів, як довго планує сидіти у кріслі президента

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що залишатиметься на чолі держави без нових виборів, якщо буде загроза війни.

Джерело: послання Лукашенка до білоруського народу та Національних зборів, БЕЛТА

Пряма мова: "Все залежатиме від ситуації. Якщо вони нам нав'яжуть війнушку – які вибори, куди я подінусь? Я візьму кулемет і піду попереду, якщо це буде потрібно, хоча це буде неправильно. Президенту визначено місце як головнокомандувачу. І я діятиму.

Якщо ж усе буде тихо, добре, якщо наш народ буде спокійно жити й розвиватися – будь-якої миті (піду – ред.). Я буду на запасній колії: покличте, скажете в чомусь допомогти – я допоможу.

Ось мої підходи: щиро та чесно, публічно на всю країну, на весь світ".

Чому це важливо: Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися шості чергові вибори президента. Попри акції протесту й вимогу нових чесних виборів ЦВК оголосила про перемогу Олександра Лукашенка,

Україна вважає його самопроголошеним президентом.

Лукашенко веде боротьбу з опозицією на всіх рівнях. Його можливі конкуренти або сидять у в'язницях, або вимушено живуть за кордоном.

Олександр Лукашенко діє суголосно з Володимиром Путіним, який теж багато років є фактично незмінним лідером Росії. 5 листопада 2021 року Лукашенко й Путін підписали декрет Союзної держави, затвердивши 28 програм з інтеграції РФ і Білорусі.

У лютому 2022 року Росія й Білорусь проведуть чергові військові навчання, під приводом яких РФ зосередила біля кордонів України близько 130 тисяч військових.

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