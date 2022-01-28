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Лукашенко розповів, як довго планує сидіти у кріслі президента

П'ятниця, 28 січня 2022, 13:01
Лукашенко розповів, як довго планує сидіти у кріслі президента
Олександр Лукашенко, Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав зрозуміти, що залишатиметься на чолі держави без нових виборів, якщо буде загроза війни.

Джерело: послання Лукашенка до білоруського народу та Національних зборів, БЕЛТА

Пряма мова: "Все залежатиме від ситуації. Якщо вони нам нав'яжуть війнушку – які вибори, куди я подінусь? Я візьму кулемет і піду попереду, якщо це буде потрібно, хоча це буде неправильно. Президенту визначено місце як головнокомандувачу. І я діятиму.

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Якщо ж усе буде тихо, добре, якщо наш народ буде спокійно жити й розвиватися – будь-якої миті (піду – ред.). Я буду на запасній колії: покличте, скажете в чомусь допомогти – я допоможу.

Ось мої підходи: щиро та чесно, публічно на всю країну, на весь світ".

Чому це важливо: Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року.

ВІДЕО ДНЯ

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися шості чергові вибори президента. Попри акції протесту й вимогу нових чесних виборів ЦВК оголосила про перемогу Олександра Лукашенка, 

Україна вважає його самопроголошеним президентом.

Лукашенко веде боротьбу з опозицією на всіх рівнях. Його можливі конкуренти або сидять у в'язницях, або вимушено живуть за кордоном. 

Олександр Лукашенко діє суголосно з Володимиром Путіним, який теж багато років є фактично незмінним лідером Росії. 5 листопада 2021 року Лукашенко й Путін підписали декрет Союзної держави, затвердивши 28 програм з інтеграції РФ і Білорусі. 

У лютому 2022 року Росія й Білорусь проведуть чергові військові навчання, під приводом яких РФ зосередила біля кордонів України близько 130 тисяч військових

Передісторія:

  • Із кінця жовтня західні ЗМІ та розвідки повідомляють про нарощування військової міці Росією біля кордонів України, також іде перекидання техніки й бійців навіть із Далекого Сходу під приводом військових навчань Білорусі та Росії в лютому.
  • Американська розвідка прогнозувала, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припускав, що атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки на сході, в Одесі та Маріуполі, а також з півночі – від Білорусі.
  • Спочатку розвідки вважали найімовірнішим часом нападу кінець січня, тепер ідеться про лютий. У Держдепі США вважають, що на плани президента РФ Володимира Путіна могло вплинути прохання лідера Китаю Сі Цзіньпіна не атакувати Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у КНР 4-20 лютого.
  • 24 січня Лукашенко заявив, що відправить на кордон із Україною "цілий контингент білоруської армії", бо нібито "українці почали стягувати туди війська". США попередили Білорусь, що вона отримає "рішучу відповідь", якщо допоможе Росії у вторгненні до України.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнавибори
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