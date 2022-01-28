Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что будет оставаться во главе государства без новых выборов, если будет угроза войны.

Источник: послание Лукашенко к беларусскому народу и Национальному собранию, БЕЛТА

Прямая речь: "Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать.

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Если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться – в любой момент (уйду –.ред.). Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу.

Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир".

Почему это важно: Лукашенко занимает должность президента Беларуси с 1994 года.

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9 августа 2020 года в Беларуси прошли шестые очередные выборы президента. Несмотря на акции протеста и требование новых честных выборов, ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко,

Украина считает его самопровозглашенным президентом.

Лукашенко ведет борьбу с оппозицией на всех уровнях. Его возможные конкуренты либо сидят в тюрьмах, либо вынужденно живут за границей.

Александр Лукашенко действует согласованно с Владимиром Путиным, который тоже много лет является фактически неизменным лидером России. 5 ноября 2021 года Лукашенко и Путин подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции РФ и Беларуси.

В феврале 2022 года Россия и Беларусь проведут очередные военные учения, под предлогом которых РФ сосредоточила у границ Украины порядка 130 тысяч военных.

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