Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что будет оставаться во главе государства без новых выборов, если будет угроза войны.
Источник: послание Лукашенко к беларусскому народу и Национальному собранию, БЕЛТА
Прямая речь: "Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать.
Если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться – в любой момент (уйду –.ред.). Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу.
Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир".
Почему это важно: Лукашенко занимает должность президента Беларуси с 1994 года.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли шестые очередные выборы президента. Несмотря на акции протеста и требование новых честных выборов, ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко,
Украина считает его самопровозглашенным президентом.
Лукашенко ведет борьбу с оппозицией на всех уровнях. Его возможные конкуренты либо сидят в тюрьмах, либо вынужденно живут за границей.
Александр Лукашенко действует согласованно с Владимиром Путиным, который тоже много лет является фактически неизменным лидером России. 5 ноября 2021 года Лукашенко и Путин подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции РФ и Беларуси.
В феврале 2022 года Россия и Беларусь проведут очередные военные учения, под предлогом которых РФ сосредоточила у границ Украины порядка 130 тысяч военных.
Предыстория:
- С конца октября западные СМИ и разведки сообщают о наращивании военной мощи Россией у границ Украины, также идет перебрасывание техники и бойцов даже с Дальнего Востока под предлогом военных учений Беларуси и России в феврале.
- Американская разведка прогнозировала, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе, а также с севера – от Беларуси.
- Сперва разведки считали наиболее вероятным временем нападения конец января, теперь речь идет о феврале. В Госдепе США считают, что на планы президента РФ Владимира Путина могла повлиять просьба главы Китая Си Цзиньпина не атаковать Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.
- 24 января Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии", ибо якобы "украинцы начали стягивать туда войска". США предупредили Беларусь, что она получит "решительный ответ", если поможет России во вторжении в Украину.