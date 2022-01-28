Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Пятница, 28 января 2022, 14:01
Александр Лукашенко, Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что будет оставаться во главе государства без новых выборов, если будет угроза войны. 

Источник: послание Лукашенко к беларусскому народу и Национальному собранию, БЕЛТА

Прямая речь: "Все будет зависеть от ситуации. Если они нам навяжут войнушку - какие выборы, куда я денусь? Я возьму пулемет и пойду впереди, если это будет нужно, хотя это будет неправильно. Президенту определено место как главнокомандующему. И я буду действовать.

Если же все будет тихо, хорошо, если наш народ будет спокойно жить и развиваться – в любой момент (уйду –.ред.). Я буду на запасном пути: позовете, скажете в чем-то помочь – я помогу. 

Вот мои подходы: искренне и честно, публично на всю страну, на весь мир".

Почему это важно: Лукашенко занимает должность президента Беларуси с 1994 года.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли шестые очередные выборы президента. Несмотря на акции протеста и требование новых честных выборов, ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко,

Украина считает его самопровозглашенным президентом.

Лукашенко ведет борьбу с оппозицией на всех уровнях. Его возможные конкуренты либо сидят в тюрьмах, либо вынужденно живут за границей.

Александр Лукашенко действует согласованно с Владимиром Путиным, который тоже много лет является фактически неизменным лидером России. 5 ноября 2021 года Лукашенко и Путин подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции РФ и Беларуси.

В феврале 2022 года Россия и Беларусь проведут очередные военные учения, под предлогом которых РФ сосредоточила у границ Украины порядка 130 тысяч военных.

Предыстория: 

  • С конца октября западные СМИ и разведки сообщают о наращивании военной мощи Россией у границ Украины, также идет перебрасывание техники и бойцов даже с Дальнего Востока под предлогом военных учений Беларуси и России в феврале. 
  • Американская разведка прогнозировала, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе, а также с севера – от Беларуси.
  • Сперва разведки считали наиболее вероятным временем нападения конец января, теперь речь идет о феврале. В Госдепе США считают, что на планы президента РФ Владимира Путина могла повлиять просьба главы Китая Си Цзиньпина не атаковать Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.
  • 24 января Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии", ибо якобы "украинцы начали стягивать туда войска". США предупредили Беларусь, что она получит "решительный ответ", если поможет России во вторжении в Украину.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнавиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Лукашенко
В Беларуси признали экстремистским еще одно оппозиционное издание
Новости 24 января: эвакуация семей дипломатов из Украины, новый президент ПАСЕ
Лукашенко обещает стянуть на границу с Украиной "целый контингент"
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...