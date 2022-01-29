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Головні новини п’ятниці і ночі: військові США в Східній Європі, суперечка Байдена й Зеленського

Субота, 29 січня 2022, 07:00
Головні новини п’ятниці і ночі: військові США в Східній Європі, суперечка Байдена й Зеленського
ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ – CNN; США перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи – актуальні новини 28 січня.

Про Зеленського та Байдена

За інформацією CNN від анонімного "українського посадовця високого рівня", президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.

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У Білому домі назвали ці анонімні коментарі такими, що не відповідають дійсності, зокрема щодо майже невідворотного вторгнення Росії у лютому. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив ці чутки.

Згодом Зеленський сказав, що "не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше" і що наразі йому доводиться спростовувати слова іноземців про те, що в Україні "уже завтра розпочнеться війна". За словами Зеленського, він пояснив Байдену, що Україні наразі потрібно стабілізувати свою економіку через вплив загальної світової паніки. Така паніка, за його словами, дорого коштує економіці України.

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Також Зеленський сказав, що він глибше розуміється на проблемах України, ніж Байден, бо живе в Україні.

Про війська США

Байден заявив, що США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи. Повідомляється, що військових буде "не дуже багато".

Про інші важливі новини

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Українська правда
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