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Главные новости пятницы и ночи: военные США в Восточной Европе, спор Байдена и Зеленского

Суббота, 29 января 2022, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: военные США в Восточной Европе, спор Байдена и Зеленского
ФОТО: GETTY IMAGES

Зеленский и Байден поспорили об уровне угрозы нападения РФ – CNN; США опрокинут войска в страны НАТО Восточной Европы – актуальные новости 28 января.

О Зеленском и Байдене

По информации CNN от анонимного "украинского чиновника высокого уровня", президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в разговоре поспорили о том, насколько серьезна угроза российского вторжения.

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В Белом доме назвали эти анонимные комментарии не соответствующими действительности, в частности, относительно почти неотвратимого вторжения России в феврале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг эти слухи.

Впоследствии Зеленский сказал, что "не видим большей эскалации, чем она была раньше" и сейчас ему приходится опровергать слова иностранцев о том, что в Украине "уже завтра начнется война". По словам Зеленского, он объяснил Байдену, что Украине сейчас нужно стабилизировать свою экономику из-за влияния всемирной паники. Такая паника, по его словам, дорого стоит экономике Украины.

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Также Зеленский сказал, что он глубже разбирается в проблемах Украины, чем Байден, потому что живет в Украине.

О войсках США

Байден заявил, что США "в ближайшее время" перекинут войска в страны НАТО Восточной Европы. Сообщается, что военных будет "не очень много".

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Украинская правда
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