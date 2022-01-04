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В українського військового, захопленого бойовиками, серйозні проблеми зі здоров’ям 

Вівторок, 4 січня 2022, 14:11
Утримуваний Юрій Гордійчук. Фото: facebook-сторінка Денісової

Військовослужбовець Юрій Гордійчук, незаконно утримуваний російськими бойовиками на тимчасово окупованій території, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Пряма мова: "Військовослужбовець Юрій Гордійчук, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 в ОРДО, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Юрій має хронічні захворювання: тонзиліт з подальшим набряком горла, що викликає задуху.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Юрія Гордійчука, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги".

Деталі: За словами Денісової, російські окупанти захопили Гордійчука та ще сімох українських військових у травні 2019 року біля Новотроїцького в Донецькій області.

У червні того ж року так званий "верховний суд" російських бойовиків на Донеччині засудив військового до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсію".

П’ятьох українських військових із цієї групи звільнили в ході обміну, тоді як Гордійчук та Павло Корсун лишились у полоні. Ще один утримуваний – Роман Безпалий не дожив до свого звільнення.

Гордійчук – старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях. 

Денісова також нагадала, що незаконне утримання та тортури до українських військових суперечать положенням міжнародного права, зокрема нормам Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Передісторія

  • 22 травня 2019 року група з 8 українських військових відхилилась від маршруту в зоні проведення операції Об’єднаних сил та помилково заїхала на тимчасово окуповану території. Російські бойовики захопили їх у полон.
  • 31 грудня українська омбудсменка говорила, що стан здоров’я погіршився в іншого утримуваного Павла Корсуна.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСДонецька областьполітв'язніомбудсмен


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