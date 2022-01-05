Казахстан: у мережі поширюють "вимоги протестувальників" про повне перевантаження влади

У соцмережах з'явились повідомлення про нібито вимоги учасників мітингів у Казахстані, які тепер нібито хочуть відставки президента, голови Ради безпеки, уряду та парламенту.

Джерело: НЕХТА в Telegram, Ехо Кавказу

Деталі: Канал НЕХТА опублікував такі "вимоги протестувальників":

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Негайне звільнення всіх політв'язнів,

Повна відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки, уряду та парламенту.

Політичні реформи: створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян – учасників опору в Казахстані, проведення силами тимчасового уряду вільних виборів.

Головною умовою політичних реформ є – неухильна підтримка цінностей демократії та дотримання прав людини, визнання років правління СРСР злочином проти народів пострадянської імперії, засудження військової агресії проти України та анексії Криму, вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Російською Федерацією.

Таке саме повідомлення було в Telegram-каналі "Протести Казахстан", але пізніше воно зникло. Однак ці вимоги поширилися у мережі.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму зверненні заявив, що усунув Нурсултана Назарбаєва з посади голови Ради безпеки Казахстану. Радбез очолить він сам.

Оператор "Казахтелеком" відключив інтернет по всій країні. З перебоями працює мобільний зв'язок.

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Низка казахстанських сайтів, у тому числі популярних в республіці ЗМІ, наразі недоступні.

За словами представника оператора Kcell, зараз "компетентні органи" Казахстану вживають заходів "з призупинення роботи мереж та надання послуг зв'язку в інтересах забезпечення громадської безпеки".

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